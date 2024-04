Mbappé lanza picante mensaje antes de enfrentar al Barcelona: “Este es el momento de los grandes jugadores”

El delantero estrella del Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappé, mostró su liderazgo y envió un picante mensaje previo al partido contra el FC Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League, al asegurar que, en estas instancias es donde deben sobresalir los “grandes jugadores”.

En medio de la poca regularidad que ha tenido desde que anunció que no renovará su contrato con el PSG, el delantero francés dijo que está “listo” para liderar a su equipo. “Este es el momento de los grandes jugadores. Estoy listo y, como siempre, no me voy a esconder”, expresó al canal Telefoot.

💣 MBAPPÉ AVISA al BARÇA:



⭐ "Es el momento de los grandes jugadores. Estoy preparado y no me voy a esconder".



Vía 'Telefoot'. pic.twitter.com/2uhfiAARAC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 7, 2024

Al ser preguntado sobre si cree que el conjunto parisino tiene lo necesario para imponerse al Barcelona y trascender en esta llave, Mbappé se mostró confiado del potencial de sus compañeros, pero no se atrevió a asegurar que tendrán éxito.

“Viendo la dinámica que tenemos, seguro que vamos a darlo todo, luego el resultado… Está en las manos de Dios“, indicó, al tiempo que afirmó que, “como cada año, entramos en el periodo crucial de la temporada”.

“A finales de abril, ya podremos tener elementos para saber qué clase de temporada podremos hacer”, sentenció el jugador que pasó de ser la máxima estrella del PSG a ser relegado al banquillo, todo esto desde que hizo público su deseo de no renovar con el club, algo que provocará que se marche gratis al final de la temporada.

De hecho, ha sido protagonista en las recientes jornadas por sus gestos al ser sustituido, como ocurrió en el Clásico francés contra el Olympique Marsella la semana pasada cuando fue sustituido al minuto 60 mientras su equipo ganaba por 1-0.

Pese a la reducción en su tiempo de juego, el delantero es el máximo goleador del equipo con 24 tantos en 26 partidos, además de aportar 6 asistencias. Su equipo es líder de la Ligue 1 con 63 puntos en 28 jornadas, 10 unidades por encima de su máximo perseguidor, el Brest.

Lea también:

– Abren investigación a jugador de la Roma por ondear bandera de la Lazio con una rata como escudo

– Papa Francisco propone crear disciplina deportiva que promueva la fraternidad social y no ganancias económicas

– Siguen los robos a futbolistas: Asaltan mansión de otro jugador del Newcastle y se llevan uno de sus autos