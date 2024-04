Proyecto para construir casino en Queens sigue en el limbo

“Hagan sus apuestas… la bolita está rodando“, es una de las frases que promotores de la construcción de un casino en Queens esperan escuchar pronto en la Gran Manzana, si finalmente el proyecto de levantar un complejo de juegos de azar en el condado ve la luz. La propuesta del llamado Parque Metropolitano se construiría en los estacionamientos alrededor del Citi Field y crearía además del sitio de juegos, un parque de 25 acres, una zona de música en vivo, hoteles y un salón de comidas con vendedores de Queens.

Y aunque patrocinadores del proyecto, encabezado por Steve Cohen, dueño del equipo de béisbol de los Mets, siguen metidos en cuerpo y alma para intentar convencer a los neoyorquinos de que el Citi Field Casino, no solo traerá a la ciudad mucha diversión, sino millonarias inversiones para la comunidad de Queens, el impulso parece no resonar entre vecinos y líderes de los vecindarios que rodean el Citi Field. La promesa de $1,000 millones de dólares en “beneficios comunitarios”, de los que $480 millones se usarían para mejorar las estaciones del tren 7 y el LIRR, en Mets-Willets Point, al igual que muchos recursos más para organizaciones comunitarias, no han hecho sonar la música de las maquinitas del ganador y el apoyo al plan parece muy lejano.

Así lo dejó ver un sondeo adelantado por la consultora Slingshot Strategies, cuyo costo fue pagado por un donante de la senadora estatal Jessica Ramos, y cuya identidad no fue revelada por la líder política de Queens. La legisladora, quien debe apoyar el proyecto para que pueda avanzar, manifestó que realizó la encuesta entre miembros de las comunidades cercanas al estadio de los Mets, donde se planea construir el casino, porque quería oír con más claridad lo que sus vecinos tienen que decir sobre el proyecto del Parque Metropolitano, que tendría un costo de $8,000 millones.

La encuesta dejó ver una abrumadora oposición al proyecto del casino, pues el 75% dijo que no quería un sitio de esos en su vecindario y el 61% afirmó que no le gustaría ver un complejo de juegos de azar en ningún lugar en Queens.

El sondeo se realizó entre 432 votantes registrados que viven en el Distrito 13 del Senado estatal, que incluye los vecindarios de East Elmhurst, Jackson Heights, Corona, Elmhurst, Woodside y Astoria. El 35% de quienes respondieron el cuestionario se identificó como hispano, el 24% asiático, el 22% blanco y el 12% negro o afroamericano.

“Siempre tuve dudas sobre cómo enterraron la palabra ‘casino’ en sus guiones, en su propaganda escrita; realmente estaba desesperada por ser transparente y escuchar directamente la opinión de mis vecinos”, dijo la senadora Ramos. “Se trata de una decisión trascendental y quiero poder tener toda la información que pueda”.

Líderes comunitarios como Nabil Ahmed Khatri, del Centro Musulmán de Nueva York, advirtieron que la voz de los vecinos de Queens ha sido clara en mostrar su rechazo al plan de un casino, y con el 84% de apoyo mostraron que en vez de esa iniciativa prefieren un proyecto alternativo, llamado Phoenix Meadows, que crearía un parque elevado. “La encuesta de la senadora Ramos confirma lo que hemos sabido desde siempre: la mayoría de la gente no quiere un casino en su vecindario debido a sus efectos explotadores y dañinos para la comunidad”, afirmó.

A pesar de los datos revelados por el sondeo, los promotores del casino afirman que en sus labores de divulgación a la comunidad sobre la iniciativa, en las que han visitado más de 20,000 residencias de la zona, el 89% mostraron apoyo al proyecto, al igual que una encuesta del año pasado que reveló que 78% quiere que se levante el complejo de juegos. Además aseguran que el proyecto incluye los comentarios recibido a lo largo de “cientos de reuniones y miles de conversaciones”.

“Está claro que la comunidad apoya abrumadoramente la visión y los 15,000 empleos sindicales bien remunerados, 20 acres de nuevo espacio para parques y mil millones de dólares en beneficios comunitarios que vienen con ello”, dijo Karl Rickett, vocero del proyecto.

El casino en la zona que rodea al estadio de los Mets, en Queens, es solo una de nueve propuestas de casinos en toda la ciudad de Nueva York, entre las que se destacan uno en Times Square, otro arriba de Saks Fifth Avenue y uno en Coney Island.

Datos