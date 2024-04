La Casa de los Famosos 4: ¿Es Rodrigo Romeh el villano del cuarto tierra o Lupillo Rivera exagera?

Desde el viernes de la semana pasada, el público de La Casa de los Famosos 4 vive un fuerte descontento con el reality y con Telemundo debido a las largas horas de censura que no le han permitido al público disfrutar de un contenido que se supone está habilitado 24/7.

Nacho Lozano indicó anoche, durante la gala de salvación, que todo lo que no se ha visto en relación a la fuerte discusión que protagonizaron Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera se podrá ver ahora previo a la eliminación. Este anunico, si bien es cierto calmó los ánimos, no sirvió para mejorar el humor del público, porque la más de seis horas censuradas durante todos estos tres días pasados serán fácilmente editadas por la producción, y esto es lo que no le gusta al televidente que sigue este show de cerca.

Lamentablemente para Telemundo, ahora los fans sí pueden comparar esta situación con la edición mexicana, cuyo 24/7 tuvo muy pocos momentos de censura, hecho que logró complacer y conquistar a los televidentes que se acostaban y amanecían viendo al “team infierno”.

Ahora bien, después de ver el posicionamiento de Lupillo y de que éste anunciara que había sido víctima de una traición, yo preguntó: ¿Es Rodrigo Romeh el villano del cuarto tierra o Guadalupe Rivera exagera?

Para darles contexto y en resumen: sí, a Rodrigo Romeh le gustó Ariadna Gutiérrez desde el primer momento, pero ella dijo tener novio al entrar a la casa. Sí, ella lo mandó a la “friendzone” y por esta razón él se alejó. Fue ahí donde lo vimos cariñoso con Bebeshita y Alana Lliteras.

Sí, semanas después se vivió la dinámica de “Amarrados” y para ese momento ni Romeh ni Ariadna eran “amigos cercanos”, fue ahí donde Lupe Rivera se acercó a su compañera y empezó el coqueteo entre ambos. Coqueteo que incluso sostuvieron frente a Rodrigo Romeh.

Semanas después, “El Toro del Corrido” salió nominado y éste quiso saber si lo que sentía por la modelo colombiana tendría algún futuro, conversó con ella y ésta le dijo que ella no quería tener una relación dentro del juego, que no quería que se le viera así y además le pidió que si bien es cierto no cambiara con ella que por favor se centrara en el juego, que ella necesitaba que él estuviera enfocado.

Lupillo regresó del SUM y siguió acercándose a Ariadna, le dio regalos, abrazos y caricias que ella no sólo aceptó sino que también buscaba y brindaba. Para la casa y para gran parte del público era obvio que entre ellos había una posible relación no necesariamente amorosa, aún, pero en vías de eso.

La semana pasada hubo mucha tensión entre Lupillo y Arianda. Se celaron mutuamente y después de la fiesta del viernes ella prácticamente aceptó la lejanía de éste. Él le dejó claro que no quería alejarse de ella y mientras tanto Romeh se seguía acercando a Ari. Justo aquí empezó el problema. Todos en La Casa de los Famosos 4 tenían claro que Lupillo estaba haciendo su “luchita” y por esta razón muchos creen que Rodrigo Romeh se equivoco al buscar conquistar el corazón de la colombiana, a sabiendas de que alguien de su cuarto, su amigo y líder de tierra también estaba haciendo lo mismo.

Recordemos que para este momento, el influencer ya se había alejado de Ari, pero de un tiempo acá retomó sus intenciones. A esto se refiere Lupillo con que Romeh lo traicionó.

Se les olvidó enfocarse en el juego

Ariadna se olvidó de seguir su propio consejo. Durante el último mes, la colombiana se ha dedicado ha pedirle a todos los habitantes de tierra que se enfoquen en el juego y que dejen de fraternizar con Aleska Génesis, Alana Lliteras y Serrath, esto porque en varias ocasiones vio tanto a Clovis como a La Divaza, a Romeh y a Lupillo conviviendo con ellas.

Los fans de tierra por eso dicen que Ariadna pudo haber evitado todo esto. Para muchos, la modelo tendría que haber hablado con los dos, al mismo tiempo, para pedirles que cesaran con sus detalles y atenciones para que en lugar de enfocarse en ella, lo hicieran únicamente en el juego.

Ahora parece que La Casa de los Famosos México será la única que podrá enorgullecerse de tener algo como “el team infierno”. El cuarto tierra iba con la misma mentalidad, pero no lograron subsistir y ahora, faltando semanas para la final, este equipo parece haber pasado a mejor vida.

