¿Qué hacía Christian Estrada mientras Aleska Génesis coqueteaba con Clovis en ‘La Casa de los Famosos 4’?

Mientras las cosas estaban movidas en ‘La Casa de los Famosos 4’, por el acercamiento entre Aleska Génesis y Clovis Nienow, el influencer Christian Estrada, quien intenta tener algo con la modelo venezolana, tuvo un rato de esparcimiento en el Central Park de Nueva York.

A través de sus historias en Instagram, el ex de Alicia Machado se mostró bastante tranquilo, disfrutando de su domingo en el emblemático lugar de la ciudad estadounidense.

Además de esto, reveló a sus seguidores que generalmente aprovecha el último día de la semana para darse tiempo de calidad.

“Gente hermosa, gente bella, ¿cómo están? Les mando muchos besos, muchos abrazos, para los que preguntan, sí, he estado muy ausente de las redes por temas de trabajo, proyectos, pero aquí andamos, disfrutando de este día tan hermoso, tan bello”, dijo.

Christian Estrada disfrutando en Central Park. Foto: Captura de pantalla Instagram Christian Estrada.

Después de esto, mostró la vista del parque y afirmó: “Chequen no más y así mi domingo. Amo mis domingos, un día para mí mismo”.

Con estas declaraciones, Christian Estrada evitó hablar de la controversia que hay con Aleska Génesis dentro de la casa, pues ha empezado a acercarse a Clovis Nienow, a pesar de que en su momento dijo que no quería nada con él.

“Yo no estoy en una relación, pero Christian me está esperando afuera”, adelantó la modelo venezolana el fin de semana.

Además, indicó que dentro del reality show no puede decidir nada porque cuando salga de la casa verá si quiere o no algo con el creador de contenido.

Después de esto, comentó: “Ahorita estoy soltera con compromiso, entonces con Clovis, a Clovis le tengo mucho cariño, pero él también siente presión de su cuarto, de sus amigos”.

Maripily Rivera, al escucharla, le explicó que en el cuarto Tierra no la quieren y menos si está cerca del actor.

Al enterarse, Aleska Génesis afirmó: “Lo descubrí hace poco, yo no sabía, claro, como yo siempre lo trataba equis y lo ignoraba, no me daba cuenta de esa situación, pero desde que empecé a ser más receptiva con él, en el sentido de que si él me abraza, yo lo abrazo, es un cariño. Obviamente, ni nos hemos besado, ni somos novios ni ha habido nada porque no quiero comprometerme a nada”.

Sigue leyendo:

· ¿Quién fue el habitante salvado por la Melaza en ‘La Casa de los Famosos 4’?

· ‘Mosquita muerta’: Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez discuten en ‘La Casa de los Famosos 4’

· Encuestas de ‘La Casa de los Famosos 4’: resultado arrollador predice quién sería el eliminado