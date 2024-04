Pep Guardiola elogió y criticó el nuevo Santiago Bernabéu: “Ha quedado impresionante, pero deben mejorar el césped”

Este martes el Manchester City visitó al Real Madrid por los cuartos de final de la UEFA Champions League. El equipo inglés pisó por primera vez el Santiago Bernabéu después de su gran remodelación la cual terminó hace algunos meses.

En esta visita a la capital española Pep Guardiola, quien conoce muy bien este recinto, dio sus opiniones sobre las nuevas mejoras del estadio. Y aunque elogió muchas de ellas, también aprovechó para criticar otras, como el estado del césped.

Una de las primeras cosas que mencionó Guardiola en el postpartido fue el tema del techo. Pues en el partido se jugó con el nuevo techo del estadio cerrado, algo que el propio entrenador había comentado que poco había visto y que no fue muy de su agrado.

“A mí me gusta ver el cielo, la verdad. El estadio ha quedado impresionante” comentó el estratega, aunque no sin antes lanzar una pequela crítica. “…Pero ahora solo tienen que cuidar el césped, solo tienen que mejorar esto. Florentino solo se tiene que preocupar de hacer un buen campo como siempre el Madrid lo había tenido”.

El Santiago Bernabéu remodelado. Crédito: Daniel Ochoa de Olza | AP

Luego más a profundidad el entrenador español analizó cada aspecto del campo. Y aunque en líneas generales dijo que la remodelación quedó excelente, hizo un llamado a Florentino Pérez a mejorar el césped, pues antes de las mejores, el césped del estadio estaba mejor conservado.

“Que el presidente no se lo tome mal, es un estadio impresionante, una obra increíble. Yo no he pisado el césped hoy, me lo han dicho mis jugadores. Pero que no se lo tome la gente a mal, porque yo he jugado aquí muchas veces y siempre tenían una alfombra. Ahora no está así, pero el estadio es espectacular. Los vestuarios, todo”, enfatizó Pep.

Y es que parece que lo del césped no es una necedad de Guardiola. Pues en la entrevista postpartido el jugador español Rodri del Manchester City también criticó el estado del campo durante el juego.

“No estaba bien, para la manera que tenemos nosotros de jugar creo que nos ha perjudicado un poco. No ponemos excusas pero no estaba bien. Muchas veces desde arriba no se ve, a veces parece que un césped está bien y a pie de campo te das cuenta de que no. Se levantaba, no estaba uniforme por así decirlo. El Bernabéu siempre ha estado como un tapete, siempre ponen las mejores condiciones, en ese sentido no tenemos queja”, explicó el mediocampista.

Las remodelaciones del Santiago Bernabéu

Durante el pasado verano el Real Madrid hizo algunas mejoras en el Santiago Bernabéu, las cuales incluso aún están en desarrollo. Entre las novedades está la fachada del estadio que cambió a una un poco más futurista con láminas metálicas al rededor.

También se agregó un marcador de pantalla LED 360 que da la vuelta a todo el estadio para que desde cualquier locación se pueda observar el resultado. Además de una pequeña ampliación de 3,000 butacas y el ya mencionado techo retráctil en el estadio.

Pero sin duda la gran novedad y lo más polémico fue el nuevo césped. Y es que el Santiago Bernabéu ahora cuenta con un césped también retráctil, capaz de guardarse bajo suelo para dejar espacio a otro tipo de eventos sin dañar la hierba del campo.

Este césped es guardado bajo unas cámaras especiales que automáticamente se encargan de regar el engramado y darle luz artificial para su cuidado. Sin embargo, parece que esta medida del nuevo estadio no ha caído de la mejor manera.

