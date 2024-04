Angélica Vale se sincera con Jomari Goyso sobre las cosas que hace ahora que está delgada

Angélica Vale, actriz y presentadora de televisión, tuvo una amena conversación con Jomari Goyso, conductor del programa ‘Más Moda, Menos Filtro’, que transmite Univision, y hablaron de varios temas, incluyendo esas cosas que hace la famosa ahora que tiene menos peso.

Uno de los primeros, y que más le apasiona al español es la moda y por eso le preguntó a la artista que es lo que más le gusta sobre esto: “Soy brutísima para la moda, siempre me he dejado guiar”.

Comentó que en muchas ocasiones esto ha salido bien, pero en otras no tanto. “No puedes quejar de mi look en Premio Lo Nuestro”, afirmó.

La famosa afirmó que algo que ahora sí puede hacer es usar ropa con la que exhibe más piel, ya que antes le costaba mostrar sus brazos y otras partes de su cuerpo, porque consideraba que estaban gordos. “Admiro mucho quienes tienen kilitos de más y salen con todo de fuera, yo hubiera querido tener esa confianza, pero no la tengo”.

Después de esto, indicó que sigue manteniendo su esencia con o sin kilos. “Yo engordé muchísimo después de mis dos hijos y no estaba a gusto conmigo”.

Acerca del momento en el que consideró que no podía seguir más así, reveló que influyó en que no podía bajar de peso por culpa de sus hormonas. “Iba con distintos endocrinólogos, que me daban pastillas, pero me atoraba y dije ya no bajo más”.

Sin embargo, encontró a una doctora que le ayudó a encontrar la manera de regular su peso y para esto usaron hormonas inyectadas y además hubo cambios importantes en la alimentación.

Goyso le preguntó si ha habido un cambio en cómo la tratan y Angélica Vale contestó: “No, pero sí sorprende mucho la gente cuando me ve, lo que pasa es que tampoco tienen buena memoria, porque cuando yo hacía ‘Soñadoras’ y ‘Amigas y Rivales’, yo salía en bikini”.

La actriz afirmó que sí hubo un momento que se dio por vencida con su peso, hasta que en una cena con un productor de una obra teatral, le dijo: “¿Crees que me importa? Yo no sé si viste un teatro lleno y a la gente aplaudiendo, a la gente no le importa si estás flaca o qué, la gente te quiere”.