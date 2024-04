El reencuentro de La Divaza con sus mejores amigos luego de salir de ‘La Casa de los Famosos 4’

La salida de La Divaza de ‘La Casa de los Famosos 4’ fue un duro golpe para los habitantes del reality show de la cadena Telemundo, debido a lo espontáneo y divertido que se mostró durante los meses que duró en la competencia.

Sin embargo, también fue una buena noticia para sus amigos, La Jose y la Konrad, que lo apoyaron fervientemente durante cada una de las cosas que hacía en el programa de telerrealidad.

En las redes sociales difundieron un video en el que se vio el momento en el que el creador de contenido se reencuentra con sus seres queridos y la emoción que tenían por verse luego de tanto tiempo.

Entre gritos de alegría, La Divaza y sus amigos se abrazaron fuertemente para demostrar lo mucho que se extrañaban.

En las redes sociales muchos reaccionaron a este momento que protagonizó el creador de contenido: “Quiero ser como Divaza, ser buena persona ante todo y siempre ver el vaso medio lleno. Qué hermoso ser”, “Awww, estoy feliz por Divaza”, “La Diva ya gano”, “Lo que me hace feliz de todo esto es que la Divaza esté feliz, te lo mereces”, “La diva ya ganó”, “Qué feliz lo veo, eso me llena el corazón”.

¿Por qué salió La Divaza de ‘La Casa de los Famosos 4’?

El martes de esta semana, el venezolano comentó que no se sentía a gusto con los recientes hechos en la competencia y por eso, poniendo como prioridad su salud mental, se apartó de este proyecto.

“Hace 3 meses llegó una ‘Divaza’ a esta casa que tenía muchos sueños y estaba muy emocionada y que aprendió tantas cosas: aprendí sobre amor, sobre compañerismo, sobre lealtad, sobre traición, sobre estrategia y la noche de anoche también aprendimos sobre perdón. Este proyecto de verdad que ha sido para mí como una universidad. Gracias a todos y cada uno de ustedes por enseñarme tanto y pues ahora vuelvo a la vida más nueva, más fuerte, más renovada”, afirmó ante sus compañeros.

Durante una entrevista con Jimena Gállego, luego de salir, también comentó: “Yo no podía más. Un día más, mi cabeza explotaba. Me sentía con muchos sentimientos, muchas emociones, realmente es muy fuerte lo que se vive en la casa. Probablemente algún día me arrepienta, pero hoy no es ese día. Me siento muy feliz con lo que hice. En la casa se vive un estrés, una pelea constante, todos los días una discusión con mis compañeros. Todos los días la estrategia, pensando. Creo que el juego me consumió un poquito, sin embargo, yo estaba resistiendo. Ahora seguimos adelante con el mundo real”.

