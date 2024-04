Hillary productora en Broadway

Un grupo de talentosas artistas y líderes muestra que las mujeres sí podemos trabajar en armonía.

Así lo comprueba la ex primera dama de la nación Hillary Clinton al asumir como productora de las artistas de “Suffs”, con el compromiso del éxito para dejar huella en los espectáculos de Broadway, justo en un año electoral, que le da a la obra nuevo significado.

Hillary Rodham dice que esta temporada electoral es propicia para revivir la historia de la lucha femenina por ser contadas y definir quién sería el hombre más poderoso del mundo en los comicios del 5 de noviembre; mientras todavía esperamos que sea una dama quien asuma el mando de la Oficina Oval desde la Casa Blanca.

Y ella misma destaca la frase que todas deberíamos tener en cuenta, pues afirma que “La lucha es posible pero no está garantizado” el logro del objetivo final.

Cuando dijo sí al reto de ayudar a estas mujeres como su productora, observó los ensayos para sacar adelante la obra en la que escogieron como directora de orquesta a la ex candidata presidencial con un tema sensible como es el voto femenino, cuando se avecina el cara a cara: Joe Biden vs. Donald Trump, donde los latinos tenemos que decir presente para elegir el gobierno que más convenga al país que ahora llamamos hogar.

Con esta obra la señora Clinton les recuerda a las mujeres que la lucha femenina continúa.

Con el formato de los famosos musicales de Broadway, en sinfonía con el alma femenina, convoca a todas las edades, etnias o razas y se las ingenia para librar la batalla en el momento crucial.

Desde Broadway, la ex secretaria de estado, quien estuvo a punto de ser la primera presidenta de los Estados Unidos hace escuchar su voz para honrar a las damas que lucharon por el derecho al sufragio o voto femenino aquí en los Estados Unidos.

Fue en 1920 cuando por enmienda a la carta constitucional, los legisladores de la nación les concedieron a las estadounidenses el derecho a decidir sobre los poderosos que las gobiernan.

Y es un gran reto asumir ese papel de productora porque el tema suena árido para un musical de entretenimiento, que busca competir con obras famosas por su historia como diversión del público y lograr el éxito que todavía reportan musicales como el aplaudido “Hamilton” del puertorriqueño Luis Manuel Miranda.

Se llama “Suffs”, como sigla de sufragistas o votantes y es la obra de la escritora Shaina Taub quien explora las personalidades de figuras femeninas líderes del derecho al voto de la mujer como Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, estrellas de la convención sobre los derechos de las mujeres en el siglo XIX donde comenzó todo.

El musical relata el movimiento desde 1913, con la primera marcha política masiva de damas vestida de blanco en Washington DC. organizada por Alice Paul.

Desde entonces se ahonda en la eterna división de las mujeres, que estuvo a punto de arruinar los derechos femeninos por la puja y rivalidad entre las señoras que querían ser líderes al dejar de fregar ollas y platos en la cocina y convertirse en las protagonistas de las decisiones en la capital de la nación.

Hillary no está sola en esa titánica labor, ella trabaja hombro a hombro con la laureada premio nobel Malala Yousafzai. Esta joven también pagó un poco el precio de su atrevimiento, recibió un balazo en la cabeza por su tenacidad en la defensa de la educación para las niñas.

Ambas son los rostros promotores del trabajo de las artistas que también plasman un poco las divisiones por el color de la piel, en ese entonces, y que amenazaba con separar a las mujeres de su lucha, aunque todas lucían los mismos trajes de época.

Veamos el show y pensemos en aportar en esa lucha votando en las elecciones presidenciales de noviembre.

Como autora, Sofía Villa escribe esta columna a título personal y sus opiniones no representan a Televisa-Univision Inc. donde trabaja como Writer/Producer.