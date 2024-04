Qué pasó con el niño venezolano de 4 años rescatado por migrante ecuatoriano en el Darién

El niño venezolano que fue rescatado por un migrante ecuatoriano en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, ya se encuentra con su madre y su hermanito, un bebé. Así lo pudo confirmar la cadena de noticias Telemundo, que conversó con Javier Alfonso Ramírez, padre del pequeño.

“(Estoy) contento, gracias a Dios. Muy agradecido con Dios”, declaró Javier en entrevista con la cadena de noticias. Relató que su esposa le contó que la travesía no fue fácil y que se había desmayado en el río.

“Quién la despertó fue el bebé pequeño llorando, y ya era tarde y ella comenzó a caminar y caminar porque quería llegar”, dijo. “Él es súper inteligente, cuida al hermano y lo ama. Los dos son príncipes y guerreros”, expresó el padre.

¿Cómo fue rescatado el niño venezolano en el Darién?

En la densa selva del Darién, el migrante ecuatoriano Alejandro Bueno emergió como un héroe al rescatar al niño venezolano Keiler Ramírez, de solo 4 años, quien se encontraba junto a su madre y Thiago, su hermano de 1 año. La mujer no podía avanzar debido al agotamiento y la falta de alimentos.

La madre, evidentemente fatigada, rogó a Bueno que la ayudara a cargar al niño. A pesar de sus dudas, el joven accedió y emprendió un camino por varios kilómetros y grabó en video el momento en el que lo llevaba en hombros hacia el sector de Las Piraguas.

“Este niño que está aquí, lo he estado rescatando. Su mamá venía con él, cruzando el río, con el hermano más pequeño que llevaba en brazos, sin comida, y me suplicó que por favor le ayudara”, Contó Bueno.

“Me dio mucha pena. Recogí al niño alrededor de las 6:30 am y ahora son la 1:00 pm. Estamos llegando a Las Piraguas. Lo que voy a hacer es entregar al niño a las autoridades panameñas, solo sé que se llama Keiler Ramírez, de Venezuela”, añadió.

En entrevista con Telemundo, el migrante ecuatoriano expresó: “Tenía el bebé mucha sed. Yo dije ‘si le dejo al niño, no la va a librar’, y yo pudiendo ayudarle no me iba perdonar nunca (si lo dejaba)”.

