“Es una falta de respeto”: Nike presentó polémicos uniformes femeninos para atletas de París 2024

La marca estadounidense Nike vuelve a estar en el ojo del huracán luego de presentar los nuevos uniformes para las pruebas de atletismo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Según reseñó Marca, los uniformes han sido calificados como “una falta de respeto” por parte de Lauren Fleshman, excampeona de Estados Unidos de los 5,000 metros, principalmente porque el uniforme femenino se asemeja a un traje de baño, sin mangas y con un corte alto en la entrepierna. Sin embargo, la marca reveló los uniformes que usarán los equipos de varios países, así como los equipos de baloncesto de selecciones como Corea, Japón o España.

“La cantidad de atención que se requiere hacia tu pubis para llevar algo así y en un escenario mundial, cuando estás tratando de estar despreocupada y libre para superar tus límites y no estar preocupada por cada movimiento de tu cuerpo… Es sinceramente una falta de respeto”, dijo Fleshmab según a The Wall Street Journal.

Colleen Quigley, que compitió en los Juegos de Río 2016 y acabó octava en los 3.000 obstáculos, también expresó su preocupación: “Todos los que compiten por el equipo de Estados Unidos merecen un uniforme con el que se sientan cómodos, con el que no tengan que preocuparse por sentirse cohibidos, por colocarse el calzoncillo o por tener un camel toe [término inglés para referirse a cuando en una prensa ajustada se marcan los labios vaginales]”.

Hubo voces a favor de los uniformes, como la campeona olímpica de pértiga en Tokio y atleta de Nike, Katie Moon, quien declaró en Instagram: “Quiero ser clara y empezar diciendo que lo que se mostró en el maniquí era preocupante y justificaba la respuesta que recibió. Pero también he visto gente haciendo comentarios como, ‘¿Por qué no pueden simplemente hacer el uniforme de hombre para las mujeres? Me encanta la gente que defiende a las mujeres, pero tenemos al menos 20 combinaciones diferentes de un uniforme para competir con todos los tops y partes de abajos disponibles para nosotros'”.

John Hoke, director de innovación de Nike, confirmó al New York Times que los dos uniformes presentados eran solo una de varias opciones que estarán disponibles para los atletas.

