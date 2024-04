“Esperemos que eso nunca vuelva a suceder”: El infantil error de Jo Adell que avergonzó al manager de los Angels (Video)

Los Ángeles Angels han tenido un irregular inicio de temporada en las Grandes Ligas. Este miércoles se enfrentaron ante los Tampa Bay Rays y volvieron a caer con pizarra de 4-2 en el último de la serie ante la novena de Florida.

Pero más allá del resultado hubo una particular jugada durante el encuentro que hizo llamar la atención de los presentes. Pues fue un infantil error que muy poco se ve en estos niveles de Grandes Ligas.

El descuido lo cometió Jo Adell, jardinero de los Angels, en un intento de robo en el encuentro ante los Rays. Y es que Adell pegó un sencillo en la parte baja de la octava entrada para llegar a la primera base y con Matt Thaiss en la caja de bateo, el jardinero intentó robarse la segunda almohadilla.

Adell pudo robarse la segunda base para su tercera de la temporada. Sin embargo, un error de descuido que aprovechó José Rengifo lo terminó poniendo out en segunda. Y es que Adell en su carrera no se deslizó en segunda y prefirió correr hasta la segunda.

Sin embargo, el jardinero de 25 años no contaba que no podría controlar la carrera al llegar a segunda y pasó de largo la almohadilla. Lo que aprovechó el segunda base de los Rays para ponerlo out.

Adell había conectado un cuadrangular en el sexto inning para poner el marcador 4-2. Sin embargo con este error al robarse la almohadilla los Angels no pudieron fabricar más carreras y terminaron perdiendo el encuentro.

La decepción del entrenador tras el error de Adell

Durante la rueda de prensa postpartido el manager de los Angels, Ron Washington, admitió lo mucho que le avergonzó el infantil descuido de Adell y comentó que espera que no se repita nunca más.

“Esperemos que eso nunca vuelva a suceder porque cuando lo miras, fue vergonzoso para todos nosotros”, comentó el experimentado manager.

Sigue leyendo:

· Yankees y Mets entre los mejores pitcheos de las Grandes Ligas en este inicio de temporada

· De videojuegos: Bobby Witt Jr. pasó por debajo de un compañero para lograr una jugada a la defensiva

· Giancarlo Stanton se convierte en el pelotero número 76 en conectar jonrón a todos los equipos de Grandes Ligas