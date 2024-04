Juan Manuel Márquez lanza crítica contra el Canelo Álvarez: “No puede hacer lo que quiera”

El icónico boxeador Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez se mostró bastante molesto con el hecho de que el mexicano y campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, ha asegurado en varias oportunidades que él hace lo que quiere en el mundo del pugilismo; asimismo sostuvo que debe someterse a las reglas impuestas por las máximas instituciones del boxeo mundial para poder mantener su carrera activa.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el canal ProBox TV, donde rechazó las palabras del tapatio en las que aseguró que él estaba en la posición de hacer lo que quería en el ring y de enfrentar al peleador que él deseaba debido a la posición en la que se encuentra actualmente dentro del deporte.

“Creo que pagar derecho de piso no sea que se refiera. Pero yo siempre he dicho que hay un reglamento y reglamentos en los organismos que se tienen que llevar a cabo, entonces no puede hacer lo que quiera”, resaltó Dinamita Márquez.

Muchas de las críticas en contra del Canelo Álvarez han surgido debido a que todavía no se enfrenta al también mexicano David Benavídez a pesar de haber sido nombrado como su rival mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por el título de campeón y en su caso terminó eligiendo un combate contra Jaime Munguía para el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Márquez insistió que este hecho representa una burla del azteca contra los organismos del boxeo mundial y por tal motivo deben aplicar medidas más fuertes para hacer cumplir sus reglamentos; además sostuvo que de no aceptar estas reglas deberían quitarle sus títulos de campeón mundial.

“Si hay un retador oficial el reglamento (de cada organismo) lo tiene que llamar a pelear con su retador oficial, si no es así, cinturón vacante. Cualquier organismo tiene su reglamento, entonces el peleador, en este caso el campeón que es Canelo, tiene que acatar el reglamento de cada uno de los organismos”, enfatizó el expeleador.

Sigue leyendo:

–Entrenador de Pitbull Cruz resalta su crecimiento deportivo: “Hemos innovado”

–Dmitry Bivol revela su estrategia para neutralizar la presión que genera Artur Beterbiev

–Óscar de la Hoya afirma que si él fuera promotor de David Benavídez ya hubiera peleado contra Canelo Álvarez