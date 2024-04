Aleska Génesis elige al salvado de la semana en ‘La Casa de los Famosos 4’

La modelo venezolana Aleska Génesis eligió este domingo a Geraldine Bazán como la salvada de la semana en ‘La Casa de los Famosos 4’, reality show que transmite la cadena Telemundo.

Esta decisión estaba en tela de juicio, ya que muchos en redes sociales pedían que la anularan, pues aseguran que se adelantó el nombre de quien saldría de la zona de riesgo para ser eliminado en la gala de este lunes.

Nacho Lozano, presentador del programa junto a Jimena Gállego, le preguntó a ‘La Mala’, las razones por las que iba a salvar a esta participante y ella comentó: “Esta noche me encantaría salvar a más de una persona, pero me inclino hacia ella que poco a poco me ha cautivado con su carisma, con su sencillez, su inteligencia, ha sido una persona tranquila, calmada, pero cuando se tiene que defender, se defiende y además ha demostrado su lealtad al cuarto Agua y al team Tsunami”.

Después de esto, Aleska Génesis reveló: “Nacho, esta noche salvo a Geraldine”.

Esta jugada de la venezolana no fue sorpresiva, ya que se pensaba que daría su voto a cualquiera que no fuera del cuarto Tierra, pues de esa habitación están nominados Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh y Maripily Rivera.

En esta noche en la que el público puede votar por su favorito para que se quede en el reality show hubo de todo, ya que se dieron los esperados posicionamientos, en los que se dirigen a quien quieren que salga de la competencia.

Uno de los momentos más álgidos fue cuando Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez denunciaron presuntos maltratos psicológicos por parte de Lupillo Rivera.

“Ariadna, me alegra mucho que nosotras demos el ejemplo de lo que es el perdón en la casa, quedan cuatro semanas y en estas cuatro o cinco semanas que quedan esto es un reto que decidimos hacer, pero afuera todos nos vamos a reencontrar. Es bueno que ese público que también afuera se pelea y tiene sus mismas peleas en estas familias que somos disfuncionales hagan lo mismo que nosotros le estamos enseñando”, dijo la boricua.

Para completar su idea, añadió: “Aún así me uno contigo al no maltrato de la mujer, no al maltrato de la mujer tanto emocional como verbal, que eso es lo que está haciendo aquí Lupillo con sus estrategias falsas que hoy mismo tienen planificado estar detrás de mí con su falsedad”.

Todo esto ha generado más división entre los cuartos, y pareciera que es algo que irá en ascenso en los próximos días, debido a la cercanía de la final.

