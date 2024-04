Difunden video de Peso Pluma con una mujer en Coachella: lo que se sabe hasta ahora

Peso Pluma participó el fin de semana en el festival de Coachella y ha llamado la atención porque fue visto con una misteriosa mujer. Esto luego de que pasara un tiempo de su rompimiento con la cantante argentina Nicki Nicole.

En el programa ‘Despierta América’ subieron un video en el que se ve al intérprete de ‘Ella Baila Sola’ caminar con una mujer de la que por ahora no se saben mayores detalles.

Por ahora se desconoce la identidad de la acompañante de ‘Doble P’, pero en redes sociales aseguran que es Sahar Sonia, la mujer con la que fue visto en Las Vegas y se habría generado su separación de la famosa rapera.

Los usuarios en las redes sociales no han dudado en reaccionar a estas imágenes y por eso se han leído mensajes como: “No sé qué le ven a ese hombre”, “Y ella orgullosa”, “Y con la esperanza de que volviera con Nicki”, “Después de Nicki no habrá mujer que lo mantendrá quieto”.

Otros comentaron: “Déjenlo, es su problema, que disfrute, no creo que las obligue, él es libre, a mi no me afecta en nada”, “¿Qué se cree, Ricky Martin o qué? Pero ni esas grandes celebridades son tan ordinario como ese flacuchento, que no es capaz de saludar, aun sea levantando la mano”.

¿Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole?

El artista estuvo envuelto en una polémica porque lo acusaron de ser infiel a la famosa argentina, quien en sus historias de Instagram confirmó que habían terminado.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió en sus redes sociales.

Por ahora no se sabe con exactitud qué pasó entre ellos, pero todo indica que fue un presunto engaño por parte del artista lo que habría hecho que pusieran punto final al amorío que tenían.

