EE.UU. repondrá las sanciones a Venezuela por “falta de avances” en la ruta hacia las elecciones

Estados Unidos repondrá algunas sanciones sobre la industria petrolera de Venezuela debido a la “falta de avances” hacia la ruta hacia unas elecciones libres y transparentes, según informó a Reuters un portavoz del Departamento de Estado.

Se trata de una licencia temporal que expira el jueves y que alivió ampliamente las sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela.

“A falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementación de las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024”, dijo el portavoz el lunes.

Las licencias habían sido emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, producto de un acuerdo entre la administración del presidente Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro.

Estados Unidos advirtió al régimen venezolano que el levantamiento de las restricciones, impuestas en 2019, estaba sujeto a una ruta que incluía liberación de presos políticos y la organización de unas elecciones libres en 2024.

De momento el gobierno de Maduro no ha cumplido con ninguna de los dos compromisos. Si bien en principio liberaron a un grupo de presos políticos, entre ellos a varios estadounidenses, posteriormente encarcelaron a dirigentes cercanos a la líder opositora, María Corina Machado.

Asimismo, prohibieron la participación de Machado en las elecciones, previstas para el 28 de julio, así como de su sucesora, Corina Yoris.

Quedan tres días

No obstante, Laura Dib, directora del Programa para Venezuela de The Washington Office on Latin America (WOLA), dijo que la OFAC todavía no ha publicado una decisión sobre las sanciones a Venezuela, a espera de que expire el plazo de la licencia temporal este jueves. “El gobierno de Venezuela está a tiempo de avanzar”, dijo en X, antes Twitter.

Fuentes familiarizadas con el tema, dijeron a Reuters que la administración del presidente Joe Biden todavía están discutiendo una serie de opciones antes de que expire el jueves la licencia temporal de Estados Unidos que ha permitido a Venezuela vender libremente su crudo.

Según Reuters, el gobierno estadounidense está “decidido” a castigar al régimen venezolano de alguna manera si no avanza hacia las elecciones con garantías para la oposición venezolana.

