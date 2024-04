La NASA fotografió un objeto extraño volando sobre la Luna y generó debate en redes sociales

No, l'oggetto visto frecciare attorno alla #Luna dalla sonda della NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (#LRO) non è un UFO, come molti hanno acclamato su Internet. Si tratta, invece, di #Danuri, la navicella del Korea Aerospace Research Institute https://t.co/VIjbnEsWWL pic.twitter.com/KAj1JrkpId