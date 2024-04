Ignacio Ambriz descarta las posibilidades de dirigir a la selección mexicana

El director técnico de Santos Laguna en la Liga MX, Ignacio Ambriz, afirmó que se encuentra plenamente enfocado en el crecimiento de su equipo para poder luchar por el título de campeón del campeonato azteca y así poder mantenerse al mando del banquillo por mucho más tiempo; esto luego de los crecientes rumores sobre sus aspiraciones de convertirse en el entrenador de la selección de México que actualmente está bajo las órdenes de Jaime Lozano.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista exclusiva ofrecida para La Opinión, donde este experimentado estratega detalló que no está en sus planes tener el mando del Tri y afirmó que es importante analizar el rendimiento del equipo en la Copa América para reforzar los puntos importantes de cara a la Copa Mundial de la FIFA que se realizará en el 2026 de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

“En su momento yo hablé de selección porque no había entrenador y si fue uno de los candidatos que me entrevistaron, por eso me atreví a hablar. Por eso me atreví a decir que sí me gustaba, pero hoy trato de ser respetuoso, porque hoy lo que me preguntas no es una realidad y no es cierto”, detalló.

“Creo que es parte del negocio y para mí como parte del negocio y si realmente estás convencido de que es el técnico que irá al Mundial, por qué meter la cuña que si no pasa la Copa América se va. Yo pregunto los anteriores dos procesos cuando se equivocaron, hayan dicho que se iban, yo no la vi, pienso que todos debemos tener calma, a todos nos gustaría que México jugará bien, gustará y goleará”, detalló sobre la posibilidad de despido de Jaime Lozano.

Ignacio Ambriz también habló sobre la ventaja que ha registrado Estados Unidos en los últimos partidos oficiales al considerar que el buen ritmo de competencia que tienen dentro de la Major League Soccer (MLS) les ha permitido registrar una clara mejoría en sus jugadores.

“No lo creo que sea así, simplemente si nos han superado, si su camada de jugadores que decidieron apostar, prestar, de vender a Europa a buenos jugadores, que tenían y que ahora son una realidad, como compiten, como son, la parte mental donde son fuertes y si antes estábamos dos escalones arriba, ahora estamos dos escalones abajo, poder jugar contra Panamá y apenas poderles ganar por 1-0″, resaltó.

Sigue leyendo:

–Chicharito Hernández felicitó al Bayer Leverkusen por ganar la Bundesliga

–Nahuel Guzmán pidió disculpas tras usar un láser durante el Clásico Regio

–Artur Beterbiev lanza advertencia a Dmitry Bivol antes de su combate