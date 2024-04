Brasil solicitará visa a estadounidenses: a partir de cuándo y cuál será su costo

Uno de los países latinoamericanos que más turistas recibe cada año es Brasil, quienes, hasta ahora, prácticamente tenían sus fronteras completamente abiertas, pues en la mayoría de los casos, no solicitaban nada en particular para poder ingresar a él.

Sin embargo, las cosas cambiarán pronto, ya que recientemente, el gobierno brasileño ha confirmado que a partir del 10 de abril de 2025, los ciudadanos estadounidenses que deseen viajar a este país deberán obtener una visa de turista en su modalidad electrónica.

Esta medida representa un cambio significativo en los requisitos de entrada para los viajeros estadounidenses, quienes hasta ahora habían disfrutado de la exención de visa para visitar el país sudamericano. La decisión, según declaraciones de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, viene acompañada de la opción de una visa electrónica para aquellos solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos.

La visa que solicitarán a los estadounidenses para ingresar a territorio brasileño será electrónica. (Foto: Shutterstock)

Requisitos para obtener la visa brasileña de turista

El Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasil ha publicado los requisitos para obtener la visa de turista electrónica como ciudadano estadounidense. A continuación, se detallan los pasos a seguir:

1) Pasaporte estadounidense válido: El pasaporte debe estar vigente al momento de solicitar la visa. En caso de que el pasaporte se quede sin páginas, se deberá solicitar uno nuevo antes de realizar la solicitud de visa.

2) Formulario de solicitud de visa: Debe ser completado en línea, firmado y con una fotografía adjunta. Para menores de edad, ambos padres o tutores legales deben firmar el formulario.

3) Foto tamaño pasaporte: Debe ser de buena calidad, con fondo blanco y tener unas dimensiones de 2″ x 2″.

4) Pago de $80.90 dólares: Tarifa correspondiente para la solicitud de visa, que tendrá una validez de 10 años.

5) Prueba de residencia: Se requerirá una prueba de residencia en Estados Unidos, como una licencia de conducir válida que tenga el domicilio, una identificación válida con el domicilio o una factura reciente de servicios públicos (emitida no más de 3 meses).

6) Comprobante de estatus migratorio en EE.UU.: Para quienes posean Green Card y/o Visa.

* Carta de Intención: Detallando el propósito del viaje, fechas de viaje, lugar de hospedaje con dirección y número de teléfono, y cualquier otra información relevante.

* Comprobante de Ingresos: Se deberá presentar los últimos 3 estados de cuenta corriente/ahorro o los últimos 6 talones de pago, con un promedio mínimo de $2,000 o más en la cuenta bancaria.

Requisitos para obtener la visa brasileña para menores de 18 años

Además de los requisitos anteriores, los menores de 18 años deberán presentar los siguientes documentos adicionales:

1) Certificado de Nacimiento

2) Identificaciones de los Padres

3) Autorización para Emisión de Visa Brasileña para Menor (Llenar Formulario de Consentimiento)

Una vez reunidos todos los documentos necesarios, estos deberán ser enviados electrónicamente al Consulado General de Brasil en Miami a través del sistema E-Consular para su análisis y aprobación. Posteriormente, se deberá programar una cita en el Consulado General de Brasil en Miami, a través del mismo sistema, para completar el proceso de solicitud de visa.

Es importante tener en cuenta que no es obligatorio presentar los boletos de avión y hotel al momento de llenar la solicitud de visa. Sin embargo, se recomienda proporcionar las fechas estimadas de llegada y salida de Brasil en la solicitud. Asimismo, se aconseja no comprar los boletos de viaje hasta que la visa haya sido aprobada, ya que la presentación de los boletos no garantiza un procesamiento más rápido de la visa.

La visa permitirá a los ciudadanos estadounidenses una estadía de hasta 90 días para actividades como turismo y reuniones de negocios en el país.

Sigue leyendo:

* La lista de los 10 pasaportes “más poderosos” del mundo en 2024

* 5 cosas que nunca hay que comprar en un aeropuerto

* Los 10 peores y mejores aeropuertos en Estados Unidos para hacer un vuelo con conexión