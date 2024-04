El Senado rechaza celebrar el juicio político contra el jefe de migración de Biden, Alejandro Mayorkas

Finalmente no habrá juicio político para el jefe de migración de la administración Biden, Alejandro Mayorkas, luego de que el Senado de Estados Unidos rechazara este miércoles los artículos propuestos por los republicanos para el impeachment.

Los 51 demócratas en el Senado impusieron su mayoría frente a los 49 republicanos para declarar como “inconstitucionales” los artículos del ‘impeachment’ aprobados en la Cámara Baja -controlada por los conservadores- e impedir así la celebración del juicio, informó EFE.

Los republicanos pedían expulsar de su cargo a Mayorkas esgrimiendo una “violación de la confianza pública” y “negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley” por no manejar la situación en la frontera entre Estados Unidos y México adecuadamente.

Esperaban, además, prolongar el proceso y hacerlo lo más políticamente doloroso posible para los demócratas. Sin embargo, los demócratas cortaron de raíz el proceso al no permitir siquiera que se celebrase el juicio.

Reacciones

El líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, aseguró que la decisión de los demócratas de no celebrar el juicio “no tiene precedentes”.

“Sospecho que los demócratas se arrepentirán de lo que ha sucedido hoy”, añadió, ante el evidente enfado de la mayoría de senadores de su bancada.

En ese misma línea, el senador Josh Hawley, republicano por Missouri, dijo que los demócratas sentaron un precedente horrible al desestimar rápidamente los artículos.

“Simplemente no hará ninguna diferencia, ¿verdad? Si puedes impugnar y luego vendrá aquí y dirá, boom, se fue, listo, no tienes que hacer nada”, dijo Hawley. “¿Por qué un futuro Senado no aprovecharía eso para deshacerse de él y no tener que pasar por un juicio?”

Por su parte, la Casa Blanca celebró el rápido trámite en el Senado.

“De una vez por todas, el Senado ha rechazado con razón este juicio político infundado que incluso los juristas conservadores dijeron que era inconstitucional”, dijo Ian Sams, portavoz de la Casa Blanca.

“El presidente Biden y el secretario Mayorkas seguirán haciendo su trabajo para mantener a Estados Unidos seguro y buscarán soluciones reales en la frontera, y los republicanos del Congreso deberían unirse a ellos, en lugar de perder el tiempo en trucos políticos infundados mientras acaban con verdaderas reformas bipartidistas de seguridad fronteriza”.

Los republicanos eligieron llevar el juicio político al Senado en un momento en el que la migración está en el centro de la agenda política y electoral estadounidense, con los comicios presidenciales a poco más de seis meses.

Esta era solo la segunda vez que la Cámara Baja enviaba a juicio político a un secretario del Gobierno en casi 150 años.

Con información de EFE.

