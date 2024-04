Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 18 al 24 de abril

Exhibición de arte en el Hispanic Society Museum

La Hispanic Society Museum & Library (HSM&L) se complace en presentar “The Word-Shimmering Sea: Diego Velázquez / Enrique Martínez Celaya“, una exposición de obras del artista contemporáneo nacido en Cuba, Enrique Martínez Celaya, en diálogo con el retrato de Diego Velázquez “Retrato de una Niña” (ca. 1638-42). La exposición está curada por Martínez Celaya y el Director y CEO de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, y se inaugurará en el Patio Principal del museo desde este jueves 18 de abril al 7 de julio. Martínez Celaya es un artista, autor y ex físico cuyo trabajo ha sido exhibido y coleccionado por importantes instituciones internacionales. Como pintor experimentado, habiendo practicado la formación artística formal desde los 12 años, actualmente tiene obras en 58 colecciones públicas a nivel internacional, incluyendo el Museo Metropolitano de Arte, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y el Museo Whitney de Arte Americano. También ha escrito nueve libros y ha impartido conferencias en lugares de todo el mundo. En el 37-41 Broadway. Información: https://hispanicsociety.org/.

Foto: El Bandolero- Cortesía HSML

A bailar con el Salsa Fest Weekend

Este viernes 19 de abril arranca el “Salsa Fest Weekend”, un fin de semana para que la comunidad latina del área tri-estatal disfrute de algunos de los máximos exponente de la salsa, como Tony Vega, Frankie Negrón, Roberto Blades, Los Adolescentes, Javier Vásquez, Josimar y su Yambú, Hildemaro, Ranfiel, Jonathan “El Latino”. Este evento promete ser una experiencia inolvidable, al reunir desde los clásicos hasta las nuevas voces que están revolucionando el género, el “Salsa Fest Weekend” tendrá de todo para satisfacer todos los gustos y hacer vibrar los corazones al ritmo de la clave. El viernes 19 de abril se llevará a cabo en White Plains New York, específicamente en el WESTCHESTER COUNTY CENTER (198 Central Ave, White Plains); el sábado 20 la fiesta es en Long Island, en el WESTBURY THEATRE (960 Brush Hollow Rd, Westbury); y el domingo 21 en Nueva Jersey, en el RITZ THEATRE (1148 East Jersey Avenue, Elizabeth). Para boletos puede llamar al 888 561 5787 o en www.ticketmaster.com.

Concierto por la Tierra en Broadway

La Broadway Green Alliance y Times Square Alliance traen de regreso el “Broadway Celebrates Earth Day Concert”, este sábado 20 de abril de 11am a 3pm en el corazón de Times Square. El concierto especial para conmemorar el Día de la Tierra contará con actuaciones en vivo de los principales talentos de Broadway y jóvenes artistas de la región, así como entrevistas con líderes de pensamiento ambiental. Se llevará a cabo en la avenida Broadway entre las calles 45 y 46 y servirá como uno de los eventos clave para el “Día de la Tierra sin Autos” del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York que se celebrará en los cinco condados de la ciudad ese día. Gratis. Para más información, visite: www.broadwaygreen.com/earth-day.

Foto: Cortesía Broadway Alliance

Música Gospel en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) presentará el “McDonald’s Gospelfest 2024”, este sábado 20 de abril a las 8pm. El concierto “The Revival Tour” promete ser el evento gospel más grande del país mientras celebra 41 años de difundir la buena nueva a través de la música, las artes y el entretenimiento. El Gospelfest de este año presenta a algunos de los mejores de la industria de la música gospel, como Shirley Caesar, Dottie Peoples y Byron Cage. Junto con una palabra inspiradora de la Obispa Peggy Smalls y talentos gospel del área triestatal, coros y bailarines de alabanza. Las entradas se pueden adquirir llamando al 718-960-8833 o a través de acceso en línea en https://www.lehmancenter.org/events/mcdonalds-gospelfest.

Cortesía Lehma Center

Ricitos y los 3 Ositos en el Hostos

Durante el cierre temporal de su teatro principal para una importante renovación en el Centro Clemente, Teatro SEA está visitando algunos de los teatros latinos más emblemáticos de Nueva York. La próxima parada será para mostrar “Ricitos y los 3 Ositos/Ricitos and the 3 Bears” en el Centro de Arte y Cultura Hostos (450 Grand Concourse, Bronx), este sábado 20 de abril. El Sr. Oscar, la Sra. Osaura, el pequeño Oscarito y, por supuesto, la demasiado curiosa y entrometida Ricitos, o Caperucita, guiarán al público en una aventura cómica mientras Caperucita se enfrenta a los tres osos y tiene que aprender a asumir responsabilidades, pedir disculpas y hacer amigos. Recomendado para niños desde Pre-K hasta 5to grado. Interpretado en español e inglés simultáneamente. A las 3:00 pm. Más información:https://teatrosea.org.

Foto: George Riverón

Música mexicana en el Flushing Town Hall

El Flushing Town Hall regresa con su serie de conciertos Global Mashups y el próximo concierto será Mali con Mexico, que contará con la banda mexicana Juntas Chicas en un mashup con Yocouba Sissoko, un músico de Mali, este sábado 20 de abril. Juntas Chicas fusiona la jarana jarocha, danza percusiva zapateado y la voz con sonidos modernos inspirados en las experiencias de las mujeres que viven y tocan música en la ciudad de Nueva York. Ambas agrupaciones tocarán cada una su propio set y luego se mezclarán para una colaboración totalmente original en el gran final con una sesión improvisada. Se invita al público a llegar temprano para una lección de baile a las 7:00 pm que presenta los pasos y ritmos de cada país. Luego, a las 8:00 pm, el público puede disfrutar del concierto desde sus asientos o de pie, ya que cada Global Mashup cuenta con una pista de baile abierta frente al escenario. En el 137-35 Northern Boulevard, Queens. Para más información, visite: https://www.flushingtownhall.org.

Foto: Cortesía Flushing Hall

Estreno de la obra “Orlando”

El Signature Theatre estrena oficialmente este domingo 21 de abril su pieza teatral “Orlando”, escrita por Sarah Ruhl, de Spotlight Resident, adaptada de la novela de Virginia Woolf y dirigida por Will Davis, . Una vez llamada “la carta de amor más larga y encantadora de la literatura”, Orlando fue escrita por Woolf para su amante, Vita Sackville-West. Las aventuras del personaje titular comienzan siendo un joven hombre, cuando sirve como cortesano de la Reina Isabel. A través de muchos siglos de vida, se convierte en una mujer del siglo XX, tratando de entender su existencia. Todas las funciones tendrán lugar en el Pershing Square Signature Center (480 W 42nd St) en el Escenario Irene Diamond. Las funciones son hasta el 12 de mayo. Para horarios y más información, visite: signaturetheatre.org.

Foto: Joan Marcus

Noche flamenca en el Joyce Theater

Noche Flamenca, la compañía fundada y dirigida por el Director Artístico Martín Santangelo y la bailarina Soledad Barrio, que actualmente celebra su 30 aniversario, realizará el estreno en Nueva York de su nueva obra, “Searching for Goya”, del martes 23 al domingo 28 de abril en The Joyce Theater (175 8th Avenue). En vista de los recientes eventos políticos y globales, Santangelo y Barrio sintieron la necesidad de revisitar la obra del artista Francisco de Goya (1746-1828), cuyos grabados y pinturas revelan los horrores de la guerra, a través del flamenco. “Searching for Goya” cuenta con la dos veces ganadora del premio Bessie Soledad Barrio junto a algunos de los más grandes bailarines, músicos y cantantes de flamenco de España. Las entradas se pueden comprar en www.Joyce.org, o llamando a Joyce Charge al 212.242.0800.

Foto: Jim Coleman

Luna Park extiende su horario

Luna Park en Coney Island ( 1000 Surf Avenue, Brooklyn)comenzará su horario de primavera este viernes 19 de abril hasta el martes 30 de abril, cuando recibirá a los visitantes todos los días de 11:00 am a 8:00 pm. Durante estas semanas, los neoyorquinos podrán disfrutar de la icónica montaña rusa Cyclone, junto con otras siete montañas rusas en todo el parque. Recientemente añadidas a Luna Park están Leti’s Treasure, una atracción de troncos, y Tony’s Express, la montaña rusa familiar que se entrelaza con el tronco. También podrán probar las delicias del parque, como palomitas de maíz, algodón de azúcar, hot dogs, gelato casero de Coney’s Cones o disfrutar de sabores y snacks nostálgicos en Salt & Sizzle y Flywheel Bar & Grill. Después del 30 de abril, Luna Park volverá a su horario habitual de fin de semana, antes de pasar a operaciones diarias a partir del Memorial Day para la temporada de verano. Más información:https://lunaparknyc.com/plan/hours.