Ana Bárbara se quebranta frente a cámaras y dice que trató de ser como una madre para sus hermanos

Aunque se había resistido a hablar acerca de la batalla legal que tiene con su hermano y las polémicas que la rodean por su relación amorosa, Ana Bárbara ha decidido sincerarse por primera vez y revelar cómo se siente.

Durante una conferencia de prensa que realizó en Estados Unidos, la cantante no pudo evitar romper en llanto al señalar que siempre procuró que sus hermanos tuvieran todo lo necesario para una buena vida y lamenta que no sean agradecidos.

“Éramos un grupo de hermanos que yo realmente protegí como una madre y lo seguiré haciendo. No es fácil, pero pues es lo que me toca vivir. Lo llevo con mucha fuerza. Hay situaciones que no están en mis manos”, dijo Ana Bárbara.

Para finalizar, la intérprete de “Lo Busqué” aseguró que una de las cosas que le dan más ánimos para salir adelante son los mensajes de apoyo que recibe diario de sus fans y el cariño que le demuestran en cada uno de sus conciertos.

Reyli Barba sale en defensa del galán de Ana Bárbara

Desde hace varias semanas Ana Bárbara se ha visto envuelta en una polémica, pues varias personas han acusado a su pareja de ser violento, especialmente con sus hijos; sin embargo, Reyli Barba niega estas acusaciones.

Ante las cámaras de “Ventaneando”, el cantante reveló que tuvo la oportunidad de estar en un evento junto a Ángel Muñoz hace un par de días y constatar que todo lo que se ha dicho sobre él es una absoluta mentira.

“Cuando estoy con ellos, veo muy bien a mi hijo. Es una persona que ha cuidado bien a Jerónimo, siempre, no tengo que dudarlo. Confío plenamente en lo que está viviendo mi hijo en Los Ángeles y no tengo miedo de que le pase nada malo“, dijo Reyli.

Para finalizar, el intérprete de “Desde Que Llegaste” señaló que desconoce el porqué de las recientes declaraciones del hermano de Ana Bárbara y lo invitó a reconsiderar sus palabras y convivir con Ángel y el resto de la familia para conocer la realidad.

