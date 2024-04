Tras cancelar su boda, Megan Fox envía un peculiar consejo a las mujeres solteras

Luego de que hace unas semanas Megan Fox anunció que canceló su boda con Machine Gun Kelly, la actriz se dispuso a darles unos peculiares consejos a las mujeres solteras, basados en su experiencia personal.

Durante una entrevista con el programa ‘The Rundown’, de E! News, la cual sostuvo el fin de semana durante el festival Revolve, la estrella de 37 años, aconsejó a las chicas a “no malgastar su energía en los hombres”.

“No sé si soy la persona más indicada para dar consejos, porque mi consejo es que aprendas una habilidad o desarrolles un hobbie, y que no malgastes tu energía en los chicos”, dijo la estrella. “Todo lo que van a hacer es drenarte. Mejor sigue adelante. Invierte en ti”, añadió.

En otro segmento de la misma charla, la actriz le hizo un guiño a su exprometido Machine Gun Kelly cuando la periodista le consultó cuáles serían sus tres headliners ideales para el festival Coachella.

“Bueno, obviamente tengo que decir Machine Gun Kelly”, declaró la actriz, demostrando que a pesar de la separación sigue teniendo buena relación con el músico. “No soy de la era moderna, así que seguiría con Guns N’ Roses ¿Sabes a quién me encantaría ver? Weezer. Weezer es un fuego”, culminó.

Megan Fox y Machine Gun Kelly. Crédito: Mario Anzuoni | Grosby Group

Megan Fox habla de la cancelación de su boda con Machine Gun Kelly

Hace unas semanas en el podcast ‘Call Her Daddy’, Megan Fox abordó por primera vez el tema sobre la cancelación de su compromiso.

“Por ahora no voy a hacer comentarios sobre el estado de nuestra relación”, indicó, pero recalcó que no pasará por el altar. “Lo que he aprendido de esta relación es que lo que nos ocurre no es para consumo público. Lo que puedo decir es que lo considero mi ‘alma gemela’ y siempre estaré atada a él de una manera u otra, pase lo que pase”, aseguró.

“Más allá de eso no estoy dispuesta a dar otro tipo de explicaciones”, aseguró poniéndole un límite a la intromisión de los medios sobre su vida personal. “Pero todas esas cosas que se dicen son exactas, han ocurrido y puedo verlas siendo confusas o interesantes para la gente y que se pregunten: ‘¿Qué más pasa?’”, explicó.

Sigue leyendo: