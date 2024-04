Dueño de Mazatlán FC desmiente los rumores sobre la mudanza del equipo

El presidente de Mazatlán FC, Ricardo Salinas Pliego, estuvo presente este viernes en el partido que disputó su escuadra ante los Bravos de Juárez en un duelo en el que los Cañoneros terminaron perdiendo por un marcador de 2-0 luego de sufrir la expulsión de José Madueña; este hecho representa un nuevo golpe para la oncena que partía como favorita en este duelo y que se ubican actualmente en el puesto 14 de la tabla de clasificación del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Luego del encuentro el directivo ofreció una entrevista para Azteca Deportes para hablar sobre la actualidad de la escuadra y decidió enfocarse sobre los crecientes rumores de un posible cambio de ciudad por parte de Mazatlán FC, algo que desmintió completamente y afirmó que seguirán en la ciudad de Sinaloa.

El empresario lamentó el complicado momento que está pasando el equipo en el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX y aprovechó el momento para agradecer el respaldo de toda la afición que a pesar de no conseguir las victorias siguen yendo al estadio para apoyar a sus jugadores.

“Anda por ahí un rumor, no sé de dónde salió, que nos vamos a llevar el equipo, pero claro que no. Aquí estamos y aquí seguimos y le vamos a dar la vuelta. Viene la siguiente temporada y esto no se acaba hasta que se acaba”, expresó Ricardo Salinas Pliego sobre los rumores.

Por último el presidente de Mazatlán FC aseguró que todos los miembros directivos de la organización deportiva se encuentran trabajando para poder alcanzar los mejores resultados posibles y así cambiar el futuro del equipo en el corto plazo.

“Es una gran ilusión para el público que le gusta el futbol y somos muchos. Es una gran oportunidad y hay que apoyar a nuestros jugadores (…) Aquí en Mazatlán tenemos problemas (pero) los vamos a resolver”, finalizó.

