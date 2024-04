Corredores ganadores fueron descalificados por supuesto amaño en Medio Maratón de Beijing

Un escándalo sacudió el Medio Maratón de Beijing: los cuatro primeros clasificados fueron descalificados y despojados de sus medallas tras una investigación que reveló que tres corredores africanos desaceleraron deliberadamente cerca de la meta para permitir que un competidor chino ganara la carrera.

Según reseñó CNN, He Jie, el corredor chino, cruzó la línea de meta en un tiempo de 1:03:44, obteniendo la medalla de oro y un premio de $5,500 dólares. Los tres corredores africanos le siguieron a solo un segundo de distancia.

Un video de la llegada muestra a Willy Mnangat de Kenia girando hacia He y haciéndole un gesto para que avanzara mientras los cuatro hombres corrían cabeza a cabeza. Robert Keter, ex poseedor del récord mundial de 5 km, también de Kenia, parece saludar a He para que lo superara mientras le hace una señal a su compatriota y etíope Dejene Hailu para que se quedara atrás.

El video generó indignación en las redes sociales chinas, donde muchos exigieron una investigación y medidas por parte de los organizadores.

En un comunicado emitido el viernes, el comité organizador confirmó que los tres corredores africanos “disminuyeron activamente la velocidad en los últimos 2 kilómetros“, permitiendo la victoria de He Jie.

Como consecuencia, los resultados de los cuatro corredores fueron anulados y se les retiraron sus trofeos, medallas y premios.

He Jie, de 25 años, ha batido el récord de maratón de China dos veces en los últimos dos años y es considerado uno de los corredores de larga distancia más prometedores del país. Ocupa el puesto 74 en el mundo en el maratón masculino según World Athletics y se espera que sea uno de los líderes asiáticos en los próximos Juegos Olímpicos de Verano de París 2024.

