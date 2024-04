Mujeres Destacadas 2024: Elaine del Valle

En una ocasión, Elaine del Valle tuvo que dejar pasar la oportunidad de dirigir un largometraje cuando se enteró de que la misma empresa que la había contratado le iba a pagar más a un director por un trabajo similar.

“Querían pagarme [en promedio] 60 centavos y al otro director que acababan de contratar un dólar”, dijo Elaine. “Renuncié con el riesgo de que esa compañía no me volviera a dar trabajo, pero lo único que estaba pidiendo era igualdad de salario”.

Elaine es una exitosa directora de cine y escritora que lamenta que sus triunfos y reconocimientos en festivales fílmicos nacionales e internacionales no le reditúen un éxito comercial y monetario equiparable. Por eso, con Del Valle Productions, la compañía realizadora de cine que ella misma fundó, busca ser un agente de cambio para las poquísimas mujeres latinas que hacen películas.

“Creo que los filmes que hacemos tienen el poder de hacer pensar a la gente diferente”, dijo. “Y si no nos dejan decir nuestras historias, la gente no nos puede ver […] Creo que es importante dejar un legado para que las nuevas generaciones se vean a sí mismas”.

La intención de Elaine nunca fue ser directora de cine; ella quería ser actriz, pero los pocos papeles que recibía eran para anuncios comerciales y para hacer voces en películas. Entonces decidió escribir guiones con historias de lo que vio y vivió en Brownsville y en Brooklyn, donde creció. Fue cuando descubrió que ese era su gran poder.

Después, le pidió a amigos y conocidos que dirigieran sus guiones, pero nadie quiso, así que no tuvo más opción que dirigir ella. Desde entonces no ha parado. En 2022, su filme autobiográfico, Brownsville Bred, resonó en el circuito de festivales y ganó premios en los festivales SXSW, Urbanworld, Seriesfest, DTLA, Catalyst Stories, Official Latino y Newport Beach Film. También ha hecho filmes para el canal HBO.

A la par de su trabajo como realizadora, su carrera como actriz continúa; tiene un papel recurrente en la serie Queens de la cadena ABC y hace las voces de varios personajes de Dora the Explorer, la caricatura de Nickelodeon.

“Como actriz no entendía mi propio poder”, dijo. “Ahora, como director y guionista, he encontrado ese poder”.