Mujeres Destacadas 2024: Sabrina Lippman

Una mujer muy cercana a Sabrina Lippman enterró su herencia latina porque pensó que era la única forma de tener éxito en el campo en el que se desarrollaba; por ejemplo, no hablaba español. Sabrina, sin embargo, pensó que su latinidad era su arma más poderosa.

“Eso me dolió mucho, y yo estaba convencida de que si iba a salir adelante lo iba a hacer sabiendo el honor y el amor que yo le tengo a la cultura mía”, dijo. “Mi mamá siempre ha sido una berraca [una mujer fuerte], y me decía que si era dedicada y trabajaba duro, lo podía lograr”.

Esa ética de trabajo la aprendió de sus padres: su padre inmigrante de República Dominicana y su madre de Colombia.

Con esa filosofía en mente, la carrera profesional de Sabrina comenzó a subir como la espuma una vez que se graduó de la Universidad de Rochester de la licenciatura de economía e historia y de haber obtenido un certificado en bienes raíces de la Universidad de Cornell.

Primero trabajó con algunos de los desarrolladores más importantes del país y luego fue vicepresidenta del departamento de Desarrollo de Recursos de Habitat for Humanity New York City, donde lideró viajes a República Dominicana para ayudar en la construcción de casas para familias necesitadas.

“Ahí me di cuenta de que me gusta mucho el trabajo que tenga que ver con vivienda, con bienes raíces comerciales”, dijo. “Pero con una misión que no sea solamente la ganancia que dejan esas propiedades, sino que ayuden a las comunidades donde están”.

Eso lo encontró en la Economic Development Corporation, una organización sin fines de lucro que tiene como misión fortalecer la confianza en la ciudad de Nueva York para que tenga más negocios, se construyan vecindarios en los que se pueda vivir, aprender, trabajar y entretenerse, y se ofrezca infraestructura sostenible para las comunidades y para el futuro de la ciudad.

Como vicepresidenta senior de esta organización, supervisa 64 millones de pies cuadrados de bienes raíces a través de los cinco distritos, incluyendo algunas de las propiedades más icónicas de la ciudad de Nueva York, como Times Square, Coney Island y el centro de Brooklyn.

Ella es la primera mujer latina en ocupar este puesto, y ahora tiene la mira en algo más grande: ser directora general de una organización de bienes raíces sin fines de lucro que sirva a su comunidad.