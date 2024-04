Mujeres Destacadas 2024: Sugeni Pérez-Sadler

En la familia de Sugeni Pérez-Sadler hay dos doctores: su hermano, que tiene un posgrado en economía, y ella, que obtuvo su doctorado en educación de la St. John’s University.

“Mami dice, ‘tengo dos doctores en casa y ninguno me puede dar una receta'”, dijo entre risas la directora sénior de política de la Office of Student Pathways de New York City Public Schools, el distrito escolar más grande de Estados Unidos, con cerca de un millón de estudiantes en los cinco condados de la ciudad y donde 70 por ciento pertenece a minorías.

Esta oficina se centra en la alineación del plan de estudios, la instrucción y las operaciones escolares para garantizar que todos los estudiantes se gradúen con habilidades y experiencia del mundo real.

“[Mis funciones] son cómo puedo ayudar a los estudiantes y a los inmigrantes que tienen niños a aplicar a las universidades”, dijo. “Porque la solicitud y las aplicaciones para becas para la universidad son bien complicadas”.

La doctora toma decisiones que afectan a unos 300 mil estudiantes de bachillerato que asisten a 500 escuelas del distrito.

Su pasión por la educación tiene su origen en lo que le inculcaron sus padres, ambos inmigrantes dominicanos que llegaron a este país con muy poca educación formal pero con expectativas muy altas para sus cinco hijos.

“Trabajaban en fábricas, en oficios que no te dan una buena calidad de vida”, dijo. “Mi papá me llevaba a su trabajo en una bodega y me decía, ‘mira, este es un trabajo, pero tú no vas a tener un trabajo [como este] porque tú vas a tener una carrera'”.

Su madre, por su parte, “era una soñadora” que le decía que si quería, podría ser presidenta del país.

Su mayor orgullo ahora es ver que cada vez más jóvenes llegan a la universidad y saber que ella puso su granito de arena. En Nueva York, el nivel de ingreso a la educación superior es el mayor en todo el país.

Ahora, la doctora aspira a tener un impacto más grande, a nivel nacional, en un puesto en el que pueda replicar los logros que ha conseguido en el distrito escolar de la Gran Manzana.