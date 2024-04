Rusia anuncia la toma de una localidad en el este de Ucrania

El ejército ruso anunció este domingo 21 de abril de 2024, la toma de la localidad de Bogdanivka, que se encuentra en las inmediaciones del estratégico bastión de Chasiv Yar, importante cruce de caminos en la región ucraniana de Donetsk.

Según el Ministerio de Defensa ruso, unidades de la Agrupación Sur, se hicieron el domingo con el pleno control de dicho pueblo, habitado antes de la guerra por menos de un centenar de personas.

Además, los soldados rusos rechazaron dos contraataques de la brigada mecanizada 93 del ejército ucraniano y mejoraron sus posiciones en dirección a Chasiv Yar, según la fuente.

