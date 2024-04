Votaciones de ‘La Casa de los Famosos 4’: puertorriqueños denuncian trabas a horas de la eliminación

A pocas horas de que cierren las votaciones para elegir al nuevo eliminado de ‘La Casa de los Famosos 4’, algunos fanáticos del programa que viven en Puerto Rico han denunciado en redes sociales que no les han dejado emitir su voto, algo que podría incidir en los resultados de este 22 de abril.

En uno de los videos que ha circulado, una televidente identificada con el usuario @teamvenus4oficial indicó: “Hola, familia, es para informarles que en Puerto Rico la mayoría no puede votar. Ayer a mí no me dejó votar, a mi esposa no le dejó votar, en mi teléfono secundario no pude votar. Estaba en un compartir, estábamos tratando de votar y no pudimos votar”.

FRAUDE TELEMUNDO NO JUEGUE DE ESA MANERA..OTRA EVIDENCIA QUE NO ESTAN DEJANDO VOTAR A LA MAYORIA DE PUERTORICO. !Total Fraude!

Comparta este video pic.twitter.com/wHCFa0Vxjb — CHIQUI ( #MadisonAnderson) (@Chiquit17257054) April 20, 2024

Además, dijo que otras personas han reportado que tampoco pueden votar. “Señores, si usted no tiene información de los que están por ahí diciendo que es que no saben votar, no es que no saben votar, porque yo soy una de las votantes principales, sé cómo votar de diferentes maneras y ayer me topé con la sorpresa que no ha podido votar ninguno”.

En la declaración, agregó: “Si ustedes dicen que esto no es truco, ¿entonces qué es? Porque yo votaba yo votaba y ahora no puedo votar aquí en Puerto Rico, ¿de qué estamos hablando? ¿Es truco o no es truco? Los que no puedan votar, aquí abajo, compartan, porque yo que soy votante principal no pude votar ayer, gente. Los estoy leyendo”.

Pero esta creadora de contenido no ha sido la única, ya que otro boricua reclamó en TikTok: “Le pregunto a los boricuas, a los que están acá, en la isla del encanto, los que están en el calentón, no los de por allá, si ustedes han podido votar por Maripily hoy, solo pregunto. Mi Instagram, mi Facebook, aquí, se han explotado hasta los mensajes por WhatsApp de que no les permiten votar por Maripily”.

A ciencia cierta se desconoce qué está pasando con la web, pero los reportes han sido múltiples y la preocupación crece, pues consideran que esto influiría potencialmente en lo que ocurra con la eliminación número 13 de ‘La Casa de los Famosos 4’.