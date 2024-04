“Barcelona le ve cualidades”: Javier Mascherano sobre las posibilidades de Rafael Márquez

El FC Barcelona deberá buscar DT para la temporada 2024-25, después que Xavi Hernández anunciara que no seguirá en el banquillo.

Tras la decisión de Hernández la prensa en Barcelona ha puesto el nombre del mexicano Rafael Márquez sobre el tapete y recientemente se dio a conocer una opinión que puede ser muy valiosa.

Javier Mascherano, quien pasó siete años en las filas del Barcelona en su etapa como futbolista, considera que Rafael Márquez es el recambio lógico para suplir a Xavi Hernández en el banquillo.

“Yo lo conozco a Rafa, aunque no lo conozco en la faceta de entrenador, pero siempre digo lo mismo, creo que el Barcelona es un club tan especial que siempre es importante que el entrenador que llegue conozca la historia del club“, dijo Mascherano.

Y resaltó: “Si jugó ahí mucho mejor y ese es el caso de Rafa, creo que Rafa ha sido una persona importante en la historia del Barcelona, en ese sentido, no creo que tenga problema, de hecho está trabajando en el club desde hace prácticamente dos años y creo que puede ser el recambio lógico, de hecho, me imagino que si lo han llamado a trabajar en el Barcelona B es porque en algún momento lo pensaban también como posibilidades de ser entrenador del Barcelona estelar“.

El argentino considera que la personalidad y liderazgo que tiene Rafael Márquez le ayudaría a dirigir a un equipo como lo es el Barcelona, incluso le dio algunos tips para dirigir a las estrellas que se puede encontrar en el equipo culé.

“Siempre ha sido un jugador importante dentro de los equipos que integró, siempre capitán con mucha experiencia, así que no creo que ese sea el problema de Rafa”, sentenció.

“No lo conozco demasiado, pero las veces que he coincidido con él me parece alguien que es un caballero, un hombre serio con sus ideas claras, con un gran comportamiento, así que no creo que tenga problema”, cerró Mascherano.

Seguir leyendo:

Xavi Hernández sobre El Clásico: “Pasa a ser el partido más importante de la temporada”

Rafa Márquez exigiría algunas condiciones para tomar el banquillo del FC Barcelona, según prensa española

Rafa Márquez es uno de los principales candidatos para sustituir a Xavi en el banquillo del Barcelona