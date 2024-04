Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4 hoy, a horas de la 13ava eliminación

A horas de vivir la 13ava gala de eliminación de La Casa de los Famosos 4, el humor dentro del reality está por los suelos, después de ver cómo Aleska Génesis ha empezado una campaña de desprestigio en contra de Alana Lliteras, a quien llegó a llamar “amiga” y “aliada” en el cuarto agua.

La venezolana no está nominada, pero Lliteras sí. En la tabla junto a la famosa y joven chef están: Rodrigo Romeh, Clovis Nienow y Maripily Rivera. Y gracias al nuevo y maquiavélico juego de Génesis, Alana podría estar en verdadero peligro frente al público. Y es que previo a esta discusión, Alana partía como favorita. A horas de la eliminación vemos que todas las encuestas arrojan a Lliteras líder en la opinión pública para regresar a la casa.

Pero todo lo que Aleska hizo ayer por la noche, después del posicionamiento tiene al público no dividido pero sí desconcertado. Cristina Porta, La Melaza y Geraldine Bazán están no sólo molestos sino claramente decepcionados y preocupados, porque toda la pelea que generó Aleska ahora podría desencadenar en una tragedia para agua.

Lupillo Rivera por su parte se mantiene sonriente, probablemente porque sabe que su gente y su equipo harán todo lo posible para salvar a la joven Alana Lliteras, que desde ayer no para de llorar, desconcertada por la actitud de la venezolana. El juego de la mejor amiga de La Melaza se ha caracterizado por ser muy noble. En un principio el público no lograba aceptarla dentro de la competencia, por que la chef tiene mucha facilidad de conversación. La verdad es que sus estudios y su preparación le permiten sostener cualquier platica y mostrar no sólo conocimiento, sino comprensión y entendimiento de términos que no son populares en la juventud de hoy.

Esto la hizo destacar, más no manera positiva dentro y fuera de la casa. Eso sí, su lealtad ha sido inquebrantable y las ocasiones en las que ha manifestado descontento con algún habitante, ha sido la reacción a un hecho concreto ya sea en su contra o en contra de los suyos.

Sin embargo, la peor traición para la más joven de la casa, viene de Aleska Génesis. Eso sí, este doble juego de la ex de Nicky Jam, también podría convertirla en la próxima eliminada del juego. Muchos creen que con esta actitud acaba de firmar su boleto de salida.

