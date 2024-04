Merecido premio a una organización comunitaria de Wisconsin

El jueves pasado tuvo lugar la Fiesta de Gala Anual de nuestra Hispanic Federation, en la que volvimos a celebrar y honrar a quienes colaboran de diversas maneras con el progreso de nuestra comunidad. La reunión, que se llevó a cabo bajo el lema “Now”, o “Ahora”, también posibilitó que recaudáramos una cifra récord de fondos para la federación y sus organizaciones miembros.

Como hacemos todos los años, en esta gala volvimos a otorgar el Premio al Servicio Comunitario. En este caso, al Centro Hispano del Condado de Dane, que desde hace cuatro décadas promueve y fortalece a la creciente población latina de esa área de Wisconsin.

Entre 2010 y 2020, la población del Condado de Dane aumentó de casi 490,000 a más de 560,000 habitantes. Y la proporción de hispanos subió de un poco menos del 6% al 7.5%. El Centro fue fundado en 1983 por Ilda Thomas y otros miembros de la comunidad para prestar ayuda a los refugiados cubanos –conocidos como “marielitos”—que fueron instalados en la región con muy escaso apoyo para su adaptación e integración en los Estados Unidos.

Más de 40 años después, las instalaciones del Centro sirven de marco para que latinas y latinos, así como sus aliados, se reúnan, enseñen y aprendan, tomen decisiones sobre su futuro y celebren su identidad cultural.

Esa colaboración se refleja en la variedad de programas de la organización. Por ejemplo, sus seis programas para los jóvenes, que abarcan desde el desarrollo académico hasta la creación de capacidad de liderazgo; y desde las actividades de verano hasta las becas para estudiantes latinos de escuela superior y universitarios.

La organización también ofrece servicios múltiples de apoyo a las familias, incluidos los de referidos, inmigración y ayuda con la inscripción en los planes de salud de ACA, el Acta de Atención de la Salud Accesible.

En el campo laboral, por poner sólo unos pocos ejemplos más, el Centro Hispano capacita asistentes de enfermería bilingües y empleados de atención al público en instituciones financieras; empodera a personas que ayudan con los problemas de dependencia del alcohol y las drogas, y prepara a latinas y latinos en materia de computación, a fin de reducir la brecha digital que afecta de manera tan negativa a nuestra comunidad.

Aunque no cuento con espacio para enumerara todos los programas del Centro, no puedo terminar este recuento sin mencionar el Mercadito, que abre una vez por semana y ofrece a la población latina y no latina de Dane la posibilidad de adquirir alimentos tradicionales, compartir datos culinarios y relacionarse en general con otros integrantes de la comunidad.

El jueves pasado, cuando Karen Menéndez Coller, Directora Ejecutiva del Centro Hispano del Condado de Dane recibió nuestro Premio al Servicio Comunitario, me sentí enormemente orgulloso del trabajo de esa organización. Y también –¿por qué negarlo?– orgulloso del crecimiento de nuestra Hispanic Federation, que sigue sumando integrantes de todos los sitios del país donde la creciente población hispana va creando sus propias organizaciones comunitarias.

Si les interesa saber más sobre esas agencias y el trabajo de la Hispanic Federation, consulten aquí, o llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, (866) HF-AYUDA u (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 34to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation