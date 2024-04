Ejecutivos de Grandes Ligas opinan sobre Aaron Judge y Juan Soto: ¿Quién será más importante para los Yankees?

La pareja que han conformado los New York Yankees con el capitán Aaron Judge y el dominicano Juan Soto, es sin dudas una de las que más está dando de que hablar en la presente temporada de las Grandes Ligas, esto pese a que no existen garantías de que la misma continúe para la próxima temporada.

Pero viendo la calidad individual de cada jugador, es inevitable preguntarse, ¿cuál terminará siendo más importante para la franquicia neoyorquina?, algo que MLB.com se ha dado a la tarea de aclarar con opiniones de varios directivos de algunos equipos.

El insider Mark Feinsand se tomó el trabajó de preguntar a más de una docena de directivos de equipos de Las Mayores sobre esta pregunta y estos no tuvieron problemas en responder.

Opinan los ejecutivos

De los 15 consultados, 8 votaron a favor de Aaron Judge, 6 por Juan Soto y 1 no logró decidirse por alguno de los jardineros. Esto demuestra que, los experto en la materia consideran que ambos podrían terminar siendo igual de importantes para los neoyorquinos.

“Judge… porque él es los Yankees. Es el que saben que estará ahí para siempre y aunque esperan lo mismo para Soto, todavía no lo saben. Creo que si Judge juega bien, ese equipo avanzará hacia adelante. Cuando no lo hace, no lo hacen. ¡Pero hay otros 29 conjuntos en la liga que estarían encantados de tener esa pregunta en su roster!”, expresó un directivo de la Liga Nacional.

“La respuesta tiene que ser Judge, ¿verdad? La diferencia en la producción que obtuvieron de él en los últimos dos años es mucho mayor que cualquier resultado variable que Soto pueda tener”., argumentó otro ejecutivo de la Nacional.

El tercer miembro consultado, también ejecutivo de equipo del Viejo Circuito, se decantó por el dominicano. “Me iría con Soto. Él les quita presión a todos los demás en la alineación – especialmente a Judge – al embasarse, pero también tiene la capacidad de impulsar carreras. También ayuda que esté en un año de contrato”, opinó.

Otros de los encuestados consideraron que el hecho de que Juan Soto irá a la agencia libre tras finalizar esta temporada, será un factor importante para que el dominicano tenga un mejor rendimiento.

“Creo que Soto podría ser más importante, basado en el hecho de que dieron prospectos por él con la esperanza de asegurarlo más allá de este año y en la agencia libre”, indicó el otro ejecutivo.

Aaron Judge con un inicio lento

El capitán de los Yankees ha tenido un flojo inicio de temporada en el que batea para promedio de .174 con 3 jonrones, 11 impulsadas, 7 anotadas y un OPS de .645 en 23 juegos disputados.

Soto, la bujía del equipo

El dominiacano, por su parte, ha tenido un destacado comienzo en su etapa con los Yankees exhibiendo un average de .322 con 5 cuadrangulares, 20 rayitas remolcadas y 14 anotadas, además de un OPS de .991.