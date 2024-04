Fondos FEMA en Puerto Rico: Agencia responde a denegatorias de Asistencia Individual (IHP) por falta de documentos de titularidad

Nueva York – Aunque reconoció que el requisito de probar titularidad de vivienda es una de las razones principales por las que se deniega asistencia a damnificados por desastres en Puerto Rico, una representante de la Agencia Federal para Manejo de Emergencia (FEMA) aseguró a El Diario que, al menos desde el 2021, se han tomado medidas para flexibilizar ese y otros requerimientos del Programa de Asistencia Individual (IHP) para que la ayuda llegue más rápido y a la mayor cantidad de personas posibles.

Idamis De Jesús, encargada del Programa de Asistencia Individual de la Oficina del Caribe de FEMA en Puerto Rico, indicó en entrevista con este rotativo que, tras una revisión por parte de la agencia, se determinó que, en caso de que la persona no cuente con título de propiedad, tiene tres opciones de documentos que puede presentar ante las autoridades federales para probar que es dueño o dueña de la estructura afectada.

“Tuvimos al huracán María en el 2017, varias declaraciones después de María, y desde hace más o menos cuatro años para acá, FEMA ha tomado una postura de revisar los programas y los distintos parámetros que se utilizan para elegibilidad. Uno de los cambios que ha surgido, que incluye la parte de equidad para los sobrevivientes de desastres, es el tipo de documentación que FEMA utiliza…nosotros aceptamos documentos adicionales de los de la lista que tradicionalmente estaba, y no solamente para Puerto Rico, es nacional”, indicó la entrevistada.

Muchos de los casos que la agencia ha manejado en Puerto Rico, de acuerdo con la representante de FEMA, son de herederos que no realizaron el trámite de traspaso de la vivienda afectada por el desastre.

Antes de aprobar cualquier ayuda bajo IHP, los propietarios de viviendas e inquilinos deben demostrar que ocupaban la residencia afectada antes del evento y que son dueños de esta.

“Se ha tomado postura de hacer distintos cambios y de aceptar documentación adicional…Ahora se está aceptando la carta de oficiales públicos que saben que esa persona llevaba viviendo ahí por 15, 20 años, etc. (Otra opción son) recibos de reparaciones mayores o mejoras a la propiedad. Uno de los escenarios grandes que se veían era con los herederos que no hacían los cambios formales u oficiales de que mamá falleció o le traspasó la propiedad o no cambió el título a su nombre; esa documentación ahora se está aceptando. Como último recurso luego de pasar por todas las opciones que tenemos, es una declaración personal que no tiene que ir notarizado o ir a un abogado; es a puño y letra del ciudadano indicando que es el dueño de la propiedad por la cantidad de tiempo que lleve viviendo y la situación de la persona, y con eso debe ser más que suficiente para que se pueda aceptar (la solicitud)”, enumeró la portavoz.

“Entendemos que, en momentos de desastre, si tenemos una inundación, la persona va a perder todo. Así que se ha flexibilizado el proceso para ofrecerle otras opciones porque sabemos que ya están pasando por una situación difícil; entonces el proceso burocrático se ha flexibilizado”, continuó.

La pregunta de El Diario

“Al momento de la ejecución, cuando los empleados están mirando estos casos, ¿se está cumpliendo al pie de la letra? Otras personas que yo he entrevistado que están ligadas a estos casos que se presentan de apelaciones a FEMA, lo que señalan es que a los puertorriqueños se les pide mucha más documentación de la que se supone que se pida, que la ley local no obliga a que les pidan título de propiedad, y, aún así, lo solicitan. O sea, en la ejecución, en la práctica, en el día a día, ¿se está cumpliendo con esta ampliación de las alternativas?”, cuestionó El Diario.

“Hasta donde tengo entendido, sí. En Fiona pudimos ver que sí se desembolsó mucho más dinero de lo que se estuvo desembolsando en las primeras etapas del desastre porque se hizo una flexibilidad de otros documentos. Sí quiero hacer la salvedad de que FEMA está obligada por ley, no es que FEMA simplemente lo quiera hacer; a nosotros nos exigen a través de las regulaciones federales que tenemos que validar titularidad o documentos de que la persona es dueña de la propiedad, y tenemos que corroborar que alguien vivía en la residencia para otorgar fondos federales”.

Rechaza que FEMA pida más documentación a sobrevivientes de desastres en Puerto Rico

De Jesús aseguró que las políticas en cuanto a documentación requeridas son las mismas para los estados y territorios.

“Las políticas (en Puerto Rico) son las mismas que a nivel nacional. En Puerto Rico, no se pide documentación más o documentación menos porque estamos en el Caribe; es la misma política de documentación. Todo lo contrario, hay desastres que nos permiten mayor flexibilidad para cambiar u otorgar ciertas dispensas en los procesos, dependiendo la catástrofe”, expuso.

Bajo el programa de Asistencia Individual, hay varias ayudas para ciudadanos una vez el presidente de EE.UU. hace una Declaración de Emergencia por desastre que incluyen fondos para reparación o reemplazo de viviendas; dinero para vivienda provisional; fondos para gastos relacionados con un desastre, como alimentos y agua; ayuda por daños a artículos del hogar, como muebles y electrodomésticos, hasta gastos fúnebres y de entierro.

Según la líder del programa en P.R., son cuatro las formas en las que FEMA valida la documentación para aprobar una solicitud de asistencia.

“La primera es automática; el sistema busca en las diferentes bases de datos con el que nosotros tenemos colaboración, y si ahí dice que la persona es dueña de la casa, pasaste el cedazo de demostrarlo. La segunda viene siendo a través del inspector. La tercera es a través de la documentación que suministra el solicitante. La cuarta es mediante la verificación de los agentes que manejan los casos de aquellos desastres previos, siempre y cuando no haya algo que contradiga, pues ellos pueden usar su base de datos para validar titularidad”, detalló.

En este proceso, De Jesús, mencionó problemas con los documentos de identidad de algunos solicitantes, lo que también han provocado varias denegaciones de asistencia en P.R.

“Para mitigar las posibilidades de fraude, FEMA hace un análisis a través de datos públicos o de diferentes fuentes, en el que validan que el nombre y Seguro Social de la persona estén al día, porque uno de los parámetros es que la persona demuestre que es ciudadano americano”, explicó.

En ese sentido, De Jesús recalcó que FEMA ahora se guía por datos previos en su sistema para agilizar la evaluación de las solicitudes.

“Otro de los cambios es que si le probaste a FEMA que fuiste víctima de un desastre anterior, ya no me lo tienes que probar porque te tengo en el sistema. Esto es para facilitar y simplificar el proceso de asistencia a los solicitantes”, remarcó.

Importante estar al pendiente de las cartas de FEMA

En lo que respecta a los ciudadanos más directamente, la portavoz emplazó a los residentes del territorio a darle seguimiento a las cartas y comunicaciones enviadas por FEMA.

“Otra parte importante aquí es que respondan a las cartas que reciben, ya sea a través de correo electrónico o a través del correo postal. En ocasiones vemos eso, que al no darle seguimiento a su caso, nosotros tratamos de hacer llamadas internas para que solicitantes puedan hacernos llegar la documentación para poder procesar la asistencia”, relató.

También mencionó la responsabilidad que deben tener los puertorriqueños de prepararse con anterioridad a la temporada de huracanes con la documentación necesaria, como, por ejemplo, cualquier reparación hecha a su vivienda.

“El momento de prepararse es ahora; conseguir documentos, o, por lo menos, del listado que hay, si hiciste reparaciones mayores a tu casa, sacarle una foto, guardarlo en la nube, tenerlos disponibles, porque sabemos que un desastre nos puede tocar en cualquier momento. Esa es una de las recomendaciones que damos, prepararse ahora para que luego puedas tener la información disponible para presentarla”, exhortó.

Necesidad de más personal que hable español

Sobre la necesidad de mayor personal que hable español para atender a la población en la isla, De Jesús indicó que FEMA está tomando medidas al respecto.

“Yo sé que están haciendo procesos de reclutamiento; sé que van a salir un sinnúmero de ferias de empleos para contratar personal. En cuanto a lo que la Región 2 está haciendo, tenemos personal de desastre o que no son directamente del Programa de Asistencia Individual que se está capacitando porque hablan español en ese interés para que nuestra isla se recupere lo más pronto posible. De eso sí puedo dar fe que hay un contingente de gente que se está preparando para dar apoyo en unas áreas críticas hasta tanto llegue el personal para que puedan ir transicionando y ellos continúen con sus funciones de desastre”, reveló.

A juicio de grupos de interés y abogados que asesoran y representa a damnificados en la isla, la situaciones antes señaladas se encuentran entre las principales razones que retrasan el avance en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción poshuracanes y terremotos con fondos FEMA.

Activistas han denunciado que, en algunas instancias, las víctimas de desastres en P.R. reciben más de tres denegaciones de FEMA a solicitudes de ayuda, particularmente por la ausencia de títulos de propiedad.

Entra en vigor la reforma más grande en el Programa de Asistencia Individual de FEMA

Precisamente, como resultado del insumo brindado por los pasados años por distintos sectores, incluyendo organizaciones sin fines de lucro y gubernamentales, FEMA anunció en enero pasado la reforma más grande en el Programa de Asistencia Individual en 20 años.

Sin embargo, los cambios que entraron en efecto el 22 de marzo se verán en la ejecución cuando ocurra un desastre, ya sea en los estados, territorios como P.R., y comunidades tribales.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y la administradora de FEMA, Deanne Criswell, anunciaron, el 19 de enero, las reformas a las políticas de asistencia federal y la ampliación de los beneficios para los sobrevivientes de desastres con el fin de reducir la burocracia y distribuir los fondos con mayor rapidez.

Los cambios están divididos en tres pilares: creación de nuevos beneficios para proporcionar flexibilidad en el otorgamiento de fondos; reducción de la burocracia y ampliación de elegibilidad para llegar a más personas y ayudarles a recuperarse con mayor rapidez; y simplificación del proceso de solicitud para satisfacer las necesidades individuales de los sobrevivientes y estar disponibles para las personas donde se encuentren.

Según De Jesús, parte central de los ajustes es que fueron resultado de una discusión inclusiva o multisectorial.

“Todos sabemos que somos el gobierno federal, que es un proceso burocrático. Esto ha tardado mucho, pero llegó el momento de que por fin se pudieron hacer las modificaciones con todas las recomendaciones. No solamente de los individuos y familias afectados, que son algunos de los que han presentado las recomendaciones de cómo mejorar los procesos, tenemos el aporte de distintos grupos de abogacía, organizaciones de base de fe y comunitarias, y entidades gubernamentales. Ha sido general con grupos de interés y colaboradores que han presentado sus argumentos, y este ha sido uno de los más grandes cambios en 20 años”, reconoció.

Algunos de los cambios más significativos en beneficio de los sobrevivientes de desastres

Una de las alteraciones que consideró más significativas bajo las nuevas reglas es que FEMA eliminó el requisito bajo el que los sobrevivientes debían solicitar un préstamo de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA) antes de ser considerados para ciertos programas de asistencia económica.

“Ya los ciudadanos no tienen que pasar por la Administración de Pequeños Negocios (SBA). Todo ciudadano que haga una reclamación a partir de marzo 2024 caería automáticamente bajo la subvención. Ahí deberíamos ver un insumo de asistencia federal por desastre más directa a los ciudadanos, porque no habrán otros procesos adicionales. No quiere decir que la asistencia de SBA no esté disponible. Toda persona que quiera completar el proceso, lo puede hacer, pero paralelamente”, explicó.

Otro cambio importante fue la expansión de los criterios de habitabilidad con el fin de incluir las reparaciones de viviendas con condiciones preexistentes.

“Vamos a tomar una estructura en concreto en P.R. que, a lo mejorm el techo tenía algún tipo de filtración antes del desastre. Ese daño, si haces una reclamación, pues antes de la reforma, no era necesariamente elegible, porque el daño era pre-existente. Si en ese daño pre-existente, se agrietaba el techo un poco más por la caída del árbol, solo se le daba la asistencia para el área en la que cayó el árbol. Ahora, con el proceso de la reforma, podemos cubrir todo lo el techo, porque ahí lo que se está determinando es que la vivienda no era habitable ni segura para la persona”, ejemplificó la entrevistada.

En cuanto a los procesos de solicitud, FEMA determinó que las personas que pidan la aprobación de una solicitud tardía ya no tendrán que proporcionar documentos que respalden la razón del retraso. Adicional, FEMA redujo los requisitos de documentos para los solicitantes que buscan asistencia continua de vivienda provisional y, en los casos de apelaciones, los sobrevivientes de desastres ya no tendrán que presentar una carta de apelación escrita y firmada para acompañar la documentación.

Además FEMA rediseñó la página web de solicitud (DisasterAssistance.gov/es) y la de Asistencia de alojamiento transitorio con el fin de que sean más accesibles y fáciles de navegar.

A preguntas de El Diario sobre si tienen contemplado una campaña educativa dirigida a la ciudadanía, De Jesús indicó que el proceso se hará por fases y de manera prudente para no confundir a las personas con los procesos en curso relacionados con los antiguos desastres.

“Actualmente, se está capacitando al personal desde antes que entrara en vigor la reforma, incluyendo el personal principal de la sede de FEMA y en las regiones de cómo explicar las diferentes modificaciones del programa. Se hicieron los anuncios oficiales a la prensa para que tengan conocimiento; se ha estado capacitando al Estado y a las diferentes organizaciones voluntarias en cuanto al proceso. Tenemos en agenda preparativos para el público. A nosotros nos vas ver insertándonos más a medida que se acerque la temporada (de huracanes), porque ya habían unas declaraciones (de desastre) establecidas, así que tenemos que asegurarnos que no estemos confundiendo al personal con una declaración que ya está corriendo versus unos cambios que van a estar surgiendo…”, argumentó.

Adicional, personal de FEMA se ha reunido con líderes de organizaciones comunitarias y miembros de Hispanic Federation, no solo para explicarle la nueva reglamentación, también para dar seguimiento a otras inquietados del sector. Lo próximo en esa dirección son una serie de talleres para detallar el alcance de la reforma.

El Diario solicitó estadísticas específicas sobre solicitudes aprobadas y denegadas por FEMA en la isla desde el huracán María hasta el presente, así como las causas de las mismas, pero aún esperamos por los datos.

Este artículo es parte de una serie especial enfocada en el desembolso de fondos FEMA en Puerto Rico y la reconstrucción de la isla tras el huracán María; pendientes al tema de P.R. en El Diario para los próximos reportajes

