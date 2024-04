¿Pamela Silva tendrá una boda de Primer Impacto?

Durante la inauguración del restaurante Cidra del esposo de su compañera Michelle Galván, Pamela Silva no pudo dejar de cargar a la bebé del hermano de Lili Estefan, Juan Emilio Estefan. La presentadora de “Primer Impacto” asegura qué la tiene obsesionada y provoca que quiera tener más hijos. ¿Y boda? Sí.

“Estoy obsesionada con la sobrina de Lili. Le he dicho a la mamá, a Oli, que ahora mismo yo creo que es la Estefan más famosa del mundo porque es una muñeca. Se llama Siena y me llena de mucha ilusión. Yo, cada vez que cargo una niña, como que me dan ganas de tener otro bebé”.

¿Quieres tener otro?

Me encantaría tener otro bebé, bueno, estoy como una carrera contra reloj, pero me encantaría tener una niña.

La orgullosa mamá de Ford, quien cumple 4 años, dice que el pequeño la sorprende cada día. “Él tiene unas ocurrencias muy divertidas y siempre me mantiene muy como que activa y muy pendiente. Y la verdad que lo disfruto muchísimo, ¡me río mucho con él!”.

La comunicadora también agregó: “Ahora es mi compañero, cada vez que lo recojo del colegio me dice: ¡mamá!, ayer me dijo: ‘¡Mamá, eres mi mejor amiga!'”.

¿Te volverás a casar algún día?

Yo creo que a mí me encantaría casarme otra vez. A mí me llena de mucha ilusión la ceremonia, una boda otra vez. Yo creo en el matrimonio. Eso sí me gustaría. Pero bueno, hasta que no sea oficial oficial oficial, entonces no lo voy a compartir. Pero sí, la verdad que estoy muy contenta.

