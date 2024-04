Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 25 de abril al 1 de mayo

El Thalía presenta “Sentado en un árbol caído”

“Sentado en un árbol caído”, la obra ganadora de la nueva dramaturgia guatemalteca (CCEG) sobre la masacre de los indígenas Mayas en Guatemala y que busca concientizar sobre las tragedias que se vivieron durante los 36 años de guerra en dicho país centroamericano, se estará presentando este fin de semana en el Teatro Thalía (41-17 Greenpoint Ave., Sunnyside, Queens). La obra, producida por el Teatro Akabal de Guatemala en colaboración con el Thalia , promueve los derechos humanos y la justicia social. Escrita y dirigida por Emanuel Loarca y protagonizada por Manuel Chitay Cos. Del 26 al 28 de abril. Informes y boletos: thaliatheatre.org. Foto: Teatro Thalía

Foto: Cortesía Teatro Thalía

El piano de Elio Villafranca en el City College

Elio Villafranca & The Jass Syncopators se subirán al escenario del Aaron Davis Hall este viernes 26 de abril para crear un mágico viaje musical llamado “Crossroads from Cuba to New York” (Encrucijadas desde Cuba a Nueva York). El concierto, producido y presentado por City College Center for the Arts(CCCA), marcará el regreso del pianista de jazz y artista de Steinway, ganador de dos premios Grammy, Elio Villafranca y su conjunto, en una exploración de la conexión espiritual y musical de Cuba y Nueva York y las expresiones musicales de la diáspora afrocubana que se entrecruzan con el jazz y que han ido surgiendo con el tiempo. El evento contará con la participación de la galardonada vocalista de jazz Brianna Thomas, una de las favoritas de la ciudad de Nueva York que ha actuado en todo el mundo. A las 7:00 pm. El Aaron Davis Hall está ubicado en el campus del City College de Nueva York en 129 Convent Avenue. Boletos: https://citycollegecenterforthearts.org.

Foto: Tomas Flint

La fiesta Bresh en el Webster Hall

La Gran Manzana se prepara para recibir este viernes 26 de abril a la Fiesta Bresh en el icónico Webster Hall (125 E 11th St) luego del éxito indiscutible que tuvo en Terminal 5 el mes pasado. La Bresh que ya se le conoce internacionalmente como “la fiesta más linda del mundo” esperará a miles de asistentes con su mundo peluche, selfie spots, flores inflables, el beauty stand y mucha música. Esta fiesta se ha convertido en el lugar de encuentro de celebridades y deportistas, como el astro mundial, Leo Messi que estuvo el pasado fin de semana junto a su esposa Antonela en la Bresh que se celebró en el club Daer del Hard Rock Florida. A las 11:00 pm. Boletos en: www.fiestabresh.com o www.axs.com.

Foto: Fiesta Bresh

Concierto de los “Maestros de los 80” en el Lehman

El Lehman Center for the Performing Arts presenta este sábado 27 de abril el espectáculos “Masters of the 80’s”, un viaje musical a través de la era dorada de la salsa con las superestrellas de la música latina, Ray de la Paz, Raulín Rosendo, Ray Sepúlveda y Roberto Blades. Un concierto inolvidable con los creadores de clásicos como “Solo Tu y Yo”, “Mentirosa”, “Lluvia” y “Ya No Regreso Contigo”, recreados con un toque más suave y romántico para una noche para recordar. El Lehman Center for the Performing Arts está en el 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468. Las entradas se pueden comprar llamando a la taquilla del Lehman Center al 718-960-8833 o a través de acceso en línea en https://www.lehmancenter.org/events/80s-masters.

Arranca la fiesta en Bryant Park

“Dance Party” regresa al Bryant Park y celebra su décima temporada de aniversario con diez estilos de baile durante seis noches. Los eventos tendrán lugar todos los miércoles y jueves desde el 1 hasta el 16 de mayo. En cada evento, los asistentes se reúnen en la emblemática fuente del Bryant Park para aprender pasos básicos con instructores expertos a las 6pm. Después, los participantes pueden probar sus nuevos movimientos con música en vivo interpretada por una selección diversa de bandas, de 7pm a 8:30pm. Comida y bebidas estarán disponibles para su compra así como una selección de cerveza, vino y bebidas sin alcohol. La serie de este año comenzará con el estilo característico de Nueva York de Salsa y R&B, así como el 50º espectáculo de la Fiesta de Baile, presentado por Uptown Royalty. Para una agenda completa, visite: https://bryantpark.org/activities/dance-party.

Foto: Talia Castro-Pozo

El Kerouac Festival regresa a Nueva York

Un superviviente de otra época, una leyenda viva, el amigo de Jack Kerouac y compañero de escenario de Dizzy Gillespie entre otros, David Amram (foto), camino a sus 94 años, estará presente en la octava edición del Kerouac Festival en Nueva York que arranca el próximo miércoles 1ro de mayo. Más de 25 poetas, músicos y artistas participarán en cinco días de eventos por toda la ciudad, en los escenarios del Bowery Club, Instituto Cervantes y The Francis Kite Club. Hasta seis poetas viajan desde España para actuar en esta edición del festival y estarán recitando en gallego, vasco, catalán y castellano. Además, hasta seis artistas y poetas viajan desde España para participar en la edición en Nueva York de este año. Para más información y una agenda completa, visite:www.festivalkerouac.com.

Foto: Ovi Horta

Andrés Cepeda en el Carnegie Hall

“Tengo Ganas Tour”, la gira con la que Andrés Cepeda está recorriendo 19 ciudades de Estados Unidos, viene a Nueva York el próximo miércoles 1 de mayo. El Stern Auditorium del Carnegie Hall recibirá al artista colombiano, quien hará un recorrido de éxitos recordando los momentos más importantes de su carrera musical, con temas como “Te voy a amar”, “Mi Generación”, “Magia” y “Baja la Guardia”. Cepeda, quien recibió en noviembre su cuarto Latin Grammy (al mejor álbum pop tradicional, por Décimo Cuarto), ha grabado una docena de discos y ha sido el único artista en llenar cinco días consecutivos el Movistar Arena en Bogotá, el escenario más grande de Colombia. A las 8:00 pm. Boletos: https://www.carnegiehall.org.

Cortesía Crédito: fotos cortesia

En Broadway: The Outsiders

Una escena donde el fuego se toma el escenario y otra donde la lluvia hace lo mismo, impactan de grata manera dentro de la historia de “The Outsiders”, el musical de Broadway que traslada al publico a Tulsa, Oklahoma, en 1967, cuando Ponyboy Curtis, su mejor amigo Johnny Cade y su familia Greaser de “marginados” luchan contra sus rivales adinerados, los Socs. Este emocionante nuevo show navega por las complejidades del autodescubrimiento con historias de tragedia pero también de éxitos y esperanza. La banda sonora es original y dinámica, y es el perfecto marco para esta historia de amistad, familia y pertenencia. El libreto es de Adam Rapp en colaboración con Justin Levine, música y letras de Jamestown Revival y Justin Levine, supervisión musical, orquestación y arreglos de Justin Levine, coreografía de Rick Kuperman & Jeff Kuperman y dirección de Danya Taymor.

El elenco está encabezado por Brody Grant como Ponyboy Curtis, Sky Lakota-Lynch como Johnny Cade, Joshua Boone como Dallas Winston, Brent Comer como Darrel Curtis, Jason Schmidt como Sodapop Curtis, Emma Pittman como Cherry Valance, Daryl Tofa como Two-Bit, Kevin William Paul como Bob y Dan Berry como Paul. Las entradas están disponibles en Telecharge.com, llamando a Telecharge al 212-239-6200 y en persona en la taquilla del teatro Bernard B. Jacobs (242 W 45th St). Para obtener más información, visite www.OutsidersMusical.com.