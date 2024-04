¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4, hoy 25 de abril?

Hoy se vivirá un nuevo proceso de nominación en La Casa de los Famosos 4. El cuarto agua y el cuarto fuego hoy sí deberán volver a nominarse entre sí, porque Rodrigo Romeh es el actual líder de la casa y por ende posee el poder de salvación. Esto quiere decir, que aún y cuando nominen a Maripily Rivera, esta cuenta con el 50 % por ciento de probabilidades de salvarse de la nominación.

Aunque por otra parte, aún y cuando Romeh pierda la salvación mañana, la boricua saldrá del SUM, pero de regreso a la casa. Para muchos, este próximo lunes, si Aleska Génesis sale nominada, la venezolana podría convertirse en la 14ava eliminada de este reality show.

La forma en la que se realizaron las nominaciones esta noche, dándoles 3, 2 y 1 punto a los habitantes, hizo que la tabla de nominados llegara de la siguiente manera: Patricia Corcino, Maripily Rivera, Cristina Porta, Paulo Quevedo, Geraldine Bazán, Aleska Génesis y Lupillo Rivera. Siete habitantes de diez quedaron totalmente nominados.

¿Quién se va este próximo 29 de abril?

Alana Lliteras, La Melaza y Rodrigo Romeh no están nominados esta noche. El caso de Alana es interesante, porque hoy no recibió ningún voto para la nominación pero aún si así hubiese sido ésta no habría entrado al SUM, porque gracias a una galleta de la fortuna obtuvo el privilegio de la salvación.

La Melaza por su parte no entró en la table por falta de votos en contra y Romeh, como dijimos antes, es el actual líder de la casa. Ahora lo que éste necesita es mantener en su poder la salvación para sacar a Maripily de la tabla.

Ahora bien, según la intención de voto del público la eliminación está entre Aleska Génesis y Paulo Quevedo. A la venezolana le ha jugado realmente en contra la forma en la que ha estado jugando estas dos últimas semanas, porque ahora tanto los fans de tierra como los de agua la rechazan y desde el domingo pasado la piden en la tabla de nominación para sacarla del juego.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo aquí:

· La Casa de los Famosos 4: Hoy entra el hijo de Maripily Rivera al reality de Telemundo

· La Casa de los Famosos 4: Hoy entra el hijo de Maripily Rivera al reality de Telemundo

· La Casa de los Famosos 4: A horas de la eliminación, Aleska le da la espalda a Alana Lliteras