“Garden of Dreams” destaca el talento de jóvenes neoyorquinos

En una ciudad conocida por su vibrante escena artística, un talentoso joven latino se prepara para presentarse por primera vez en el emblemático escenario del Radio City Music Hall, el próximo martes 2 de mayo.

Sebastián Pérez, de 15 años, quien estará acompañado por Amy Antwi, de 17, ambos residentes de El Bronx, será parte del evento anual “Garden of Dreams Talent Show”.

Madison Square Garden Entertainment Corp. y la Fundación Garden of Dreams llevarán a cabo este espectáculo anual de talentos, para brindar a más de 150 jóvenes del área triestatal la oportunidad de vivir sus sueños.

Lo que hace que esta actuación sea aún más especial es la historia detrás de Pérez, quien emigró a los Estados Unidos desde República Dominicana hace seis años. Entonces, la guitarra se convirtió en un puente entre su antigua y nueva vida, ayudándole a encontrar un sentido de pertenencia en un lugar nuevo y desconocido. Aprendió a tocar la guitarra viendo videos de YouTube.

“Al principio, cuando no conocía mucha gente y no tenía con quien hablar, me ponía a tocar la guitarra y a ver videos para aprender de otros guitarristas y sus estilos. Luego conocí más gente y en quinto grado ya sabía inglés porque a mis amigos no les gustaba hablar en español, pero siempre que puedo toco la guitarra”, compartió Sebastián, quien cursa el décimo grado y tiene como meta continuar su educación en el área de la música en la universidad de Berkeley en California.

La colaboración entre Sebastián y Amy será un popurrí de canciones del cantante John Mayer para la Batalla de las Bandas del “Garden of Dreams Talent Show”, y será un testimonio de cómo la música puede unir a las personas más allá de las barreras del lenguaje y la cultura.

“Ha sido una buena experiencia tocar con ella y ver a los otros niños tocar sus instrumentos”, dijo Sebastián. “Sería divertido si tocáramos en una banda, ya que algún día me gustaría ser parte de una”.

La música siempre ha sido una parte importante de la vida de Sebastián, por eso sueña con ser músico en el futuro.

“Me gusta escuchar distintos estilos musicales y toco varios instrumentos como la batería y el piano, pero la guitarra es mi fuerte y por eso decidí hacer mi audición en el espectáculo de talentos de Garden of Dreams con la guitarra”, explicó.

En detalle:



Foto: MSG Entertainment

Qué: Concierto “Garden of Dreams”

Cuándo: martes, 2 de mayo, 7:00 pm

Dónde: Radio City Music Hall (1260 6ta Ave)

Información: https://gardenofdreamsfdtn.org/talentshow2024/