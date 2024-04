Jaime Munguía está confiado de vencer al Canelo Álvarez y enumera las ventajas que posee

El peleador mexicano Jaime Munguía se convirtió en el próximo rival del campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y esto ha generado que esté trabajando arduamente para poder romper todas las predicciones y así adjudicarse la victoria para poder hacer historia en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el próximo 4 de mayo cuando ambos suban al cuadrilátero.

Durante una reciente entrevista ofrecida para Fight Hub, Jaime Munguía decidió hablar sobre el trabajo que ha venido realizando y afirmó que se encuentra más que preparado para poder conseguir el triunfo contra el Canelo Álvarez; además de esto decidió enumerar algunos de los puntos que tiene a su favor para poder superar al tapatío que se ha consagrado como uno de los mejores peleadores libra por libra del planeta.

“Sí, yo pienso que sí (tengo) más rapidez, más volumen de golpes, muchas cosas. Sí, yo creo que también (tengo más poder), pero tenemos que estar listos arriba del ring para cualquier cosa”, resaltó el azteca en sus declaraciones.

Los especialistas del pugilismo mundial han afirmado que la experiencia que posee el Canelo Álvarez será fundamental para poder hacerse con el triunfo de este enfrentamiento al haber disputado un total de 64 duelos en más de 18 años de carrera profesional; a pesar de esto Munguía no es para nada un novato debido a que él ostenta una marca de 43 enfrentamientos de manera invicta que desea seguir ampliando profesionalmente.

“Yo creo que también tengo experiencia, tengo 43 peleas profesionales, creo que no voy en ceros. La verdad creo que no, no me preocupa para eso me he preparado fuerte”, resaltó el peleador al ser preguntado sobre si le preocupa la inteligencia del tapatío.

Para finalizar el tijuanense aseguró que el volumen de golpes que él puede brindar en un combate también será fundamental para poder conseguir el triunfo a pesar de reconocer el poder de contragolpe que tiene el Canelo.

“Yo creo que eso totalmente va a ser la diferencia, mi volumen de golpes. Pero tengo que tener mucho cuidado con su contragolpe, es un buen peleador y tenemos que estar listos para cualquier cosa arriba del ring”, enfatizó.

“Yo pienso que habrá muchas cosas arriba del ring, pero sin duda va a ser una gran pelea. Pueden pasar muchas cosas arriba del ring, Canelo es un peleador inteligente, tenemos que ajustar arriba del ring para cualquier cosa que pase”, concluyó Jaime Munguía en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Floyd Mayweather revela los motivos por los que Ryan García tuvo ventaja ante Devin Haney

–Oscar Valdez cree que el combate Canelo vs Munguía estará más reñido de lo que todos esperan

–“Engañó a todos”: Óscar de la Hoya afirmó que Ryan García creó toda la polémica ante Devin Haney a propósito