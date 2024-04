Tribunal de Nueva York anuló la sentencia de Harvey Weinstein tras acusaciones de delitos sexuales

Una nueva decisión del tribunal de Nueva York se dio a conocer este jueves luego que los abogados de Harvey Weinstein presentaran argumentos sobre errores en el juicio en el que fue condenado en febrero de 2020 por violación en tercer grado y agresión sexual en primer grado, y es que ahora todo gira a su favor porque la condena fue anulada (con cuatro votos, tres de ellos fueron en contra).

Esta cancelación de la sentencia ha generado controversia y ha reavivado el debate sobre el tratamiento de los casos de agresión sexual en el sistema judicial. Muchas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han expresado su preocupación por el mensaje que podría enviar esta decisión a otras posibles víctimas de abuso.

Harvey Weinstein llegó a ser acusado de presuntamente obligar a Miriam Haley de hacerle sexo oral en el año 2006. Crédito: Julio Cortez | AP

El caso del productor ha sido emblemático en el contexto del movimiento #MeToo, que ha denunciado y visibilizado el acoso y la violencia sexual en la industria del entretenimiento y más allá. La anulación de la condena de Weinstein plantea nuevos desafíos y preguntas sobre el camino a seguir en la lucha contra las agresiones sexuales y la necesidad de reformas en el sistema judicial para garantizar una justicia equitativa para todas las víctimas.

Harvey ha mantenido su inocencia en todo momento y ha declarado que todas sus relaciones íntimas fueron consensuadas. Su caso fue uno de los detonantes del movimiento #MeToo, que ha llevado a un mayor escrutinio de la conducta sexual inapropiada en la industria del entretenimiento y en otros sectores.

Harvey Weinstein, de 72 años, está en el Correccional Mohawk de Rome ubicado en Nueva York. Crédito: Mary Altaffer | AP

El exproductor de Hollywood se mantendrá tras las rejas debido a que sigue siendo investigado por otros cargos imputados. Además, había recibido otra condena por 16 años.

¿Qué dice el fallo de Harvey Weinstein?

“Concluimos que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra personas distintas de las denunciantes de los delitos subyacentes porque ese testimonio no sirvió a ningún propósito material no propenso”, comenzó diciendo la jueza Jenny Rivera.

“El tribunal agravó ese error cuando dictaminó que el acusado, que no tenía antecedentes penales, podía ser interrogado sobre esas acusaciones, así como sobre numerosas acusaciones de mala conducta que retrataban al acusado bajo una luz altamente perjudicial. El efecto sinérgico de estos errores no fue inofensivo”, añadió.

