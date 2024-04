Eminem anuncia la fecha de lanzamiento de su disco “The Death of Slim Shady”

El rapero estadounidense Eminem causó gran conmoción entre sus seguidores y fanáticos al anunciar, durante su participación en el Draft de la NFL, la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum titulado “The Death Of Slim Shady”.

A través de un video promocional, presentado minutos antes de aparecer como invitado en uno de los eventos más importantes de la National Football League, el intérprete de “Without Me” reveló que su duodécimo álbum de estudio verá la luz en el verano de este año.

En el mismo video de promoción, aparece un reportero de crímenes que hace mención a la muerte del alter ego de Eminem, Slim Shady: “A través de sus rimas complejas y a menudo criticadas, al antihéroe conocido como Slim Shady no le han faltado enemigos”.

Dentro del mismo material, también hace una breve aparición el rapero 50 Cent, quien personifica a un testigo que menciona: “Él no es un amigo, es un psicópata”.

¿De qué tratará el nuevo álbum de Eminem?

Posterior a la aparición de 50 Cent, el reportero vuelve a mencionar que las letras y bromas controvertidas de Slim Shady pudieron haberlo condenado. Instantes después, el mismo personaje hace una invitación para conocer los eventos que ocasionaron la muerte de Shady.

Finalmente, y al final del video, Eminem aparece mencionando: “sabía que era solo cuestión de tiempo para Slim”.

Respecto al personaje Slim Shady, este se ha convertido en uno de los alter ego con mayor historia en la trayectoria del rapero. Y es que desde 1997, a través del tema “Slim Shady EP”, el rapero ha hecho uso de este personaje que se caracteriza por albergar letras más violentas y agresivas.

Slim Shady también se ha convertido en protagonista de otras canciones como “Guilty Conscience”, “97 Bonnie and Clyde”, entre otros.

Por el título del nuevo álbum de Eminem, resulta evidente que el rapero estadounidense pondrá fin a su personaje. Sin embargo, y debido a la naturaleza de Slim Shady, el título también podría indicar el fin de un alter ego para dar vida a otro.

Eminem fue invitado en el Draft de la NFL.

Tras cuatro años del lanzamiento de su más reciente álbum “Music To Be Murdered By”, el cual se convirtió en un gran éxito tras alcanzar el primer puesto en el Billboard 200, el rapero estadounidense pretende volver a la cima de la escena musical con su nuevo material discográfico.

Aunado a lo anterior, y como parte de este regreso, Eminem publicó, a través de sus redes sociales, una medalla de recuperación de Alcohólicos Anónimos con el número 16, lo que indica la cantidad de años que se ha mantenido sobrio.

