“Simplemente me encanta”: José Altuve emocionado por la México City Series de los Astros

Este fin de semana los Houston Astros y los Colorado Rockies disputarán una serie de dos encuentros en Ciudad de México. Como parte del programa de expansión global que lleva a cabo la MLB hace varios años.

En el caso de los Astros esta México City Series como se le ha nombrado, tiene un sabor especial pues en la nómina del equipo texano hay varios latinos que seguramente se sentirán como en casa al estar en la capital azteca.

Uno de ellos es el jugador franquicia y cara de los Astros, el venezolano José Altuve, quien ha manifestado su emoción por visitar tierras mexicanas y jugar con el uniforme de los Astros fuera de Estados Unidos.

“Aman el béisbol tanto como los fanáticos en Estados Unidos. Tenemos un día libre allí y puedes ir y probar comida mexicana auténtica. Simplemente me encanta. Me encanta explorar y conocer cosas diferentes. He estado en México, he jugado allí con los Astros, pero también he estado de vacaciones y es un país increíble con gente increíble. Realmente estoy bien emocionado”, comentó Altuve para MLB.com.

José Altuve firmó una extensión con los Astros hasta 2029. Crédito: AP

La MLB lleva seis temporadas seguidas haciendo series de este tipo en México. Lo cual demuestra el éxito de cada una de ellas, además el país azteca ha demostrado un crecimiento en los últimos años con figuras en las Grandes Ligas como Julio Urías, José Urquidy e Isaac Paredes.

Además en el último Clásico Mundial de Béisbol en 2023 México sorprendió de gran manera al quedarse con el tercer lugar del torneo y eliminar y eliminar a Puerto Rico que era uno de los equipos favoritos.

“Siento que el béisbol ha crecido mucho en México en los últimos cuatro o cinco años. Esperemos que siga creciendo y ¿por qué no podríamos tener un equipo de MLB en México algún día? Me encantaría”, analizó el segunda base de los Astros.

La serie se llevará a cabo el sábado y domingo en el Estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México. Para los Astros será la segunda serie fuera de Estados Unidos tras la de 2019 ante los Angels en Monterrey. Aunque en 2016 jugaron un encuentro de exhibición ante los Padres en Ciudad de México.

