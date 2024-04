Chiquete Orozco asegura que Chivas puede vencer a cualquiera: “Hemos ido de menos a más”

El futbolista mexicano y estrella de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Jesús ‘Chiquete’ Orozco, aseguró que el equipo se siente bastante contento por haber llegado al Play In del torneo Clausura 2024 de la Liga MX para poder luchar por un cupo a la Liguilla del campeonato y así mantener vivas sus aspiraciones de poder levantar el título de campeón que ostentan actualmente las Águilas del Club América.

El equipo disputará este sábado la última jornada de la fase regular contra los Rojinegros del Atlas para intentar sumar tres puntos que les permitan intentar asegurar un cupo directo a los cuartos de final del balompié azteca al estar igualados contra los Tuzos del Pachuca con 28 puntos; aseguró que este duelo será fundamental para poder implementar las estrategias que han venido realizando en los entrenamientos para demostrar que pueden superar a cualquier rival que se propongan.

“Hemos ido de menos a más, creo que cada vez sabemos a qué es lo que jugamos, creo que cada vez el equipo también tiene la idea muy clara y también compite, y eso es lo importante. El torneo es muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera y yo así lo veo, vemos el caso de Necaxa, que está ahí peleando, entonces yo creo que va a ser una liguilla muy atractiva, y sí, estamos para ganar y vamos a competir y ganarle a cualquiera”, dijo en entrevista para TUDN.

Chiquete Orozco también aseguró que durante la Liguilla del torneo Clausura 2024 habrán muchas sorpresas debido al alto nivel de competencia que se espera ocurra en cada uno de estos partidos para poder hacerse con la victoria y así conseguir el título de campeón del torneo azteca.

“Va a ser una liguilla muy peleada, y te lo digo de una vez, va a haber muchas sorpresas en esta liguilla. Va a haber sorpresas y entonces es lo que te digo es un torneo muy, muy peleado y ahí estamos nosotros también, peleando por pasar directo”, agregó el futbolista rojiblanco.

Con respecto al duelo que tendrán las Chivas Rayadas de Guadalajara ante los Rojinegros del Atlas, el jugador del Rebaño aseguró que no deben caer en la confianza por estar unos puntos por arriba debido a que justo en ese momento es cuando los equipos son ampliamente superados.

“En los clásicos no importa quién llegue mejor, no importa quién está arriba, no importa que se juegue el clásico, al fin y al cabo, lo van a querer ganar y entonces no debemos caer en el exceso de confianza, debemos de trabajar las cosas que venimos haciendo y yo siento que dar un poquito más, siento que va a ser algo clave”, sentenció.

Sigue leyendo:

–André Jardine disfruta de su triunfo y del liderato de la Liga MX: “Ahora son partidos decisivos”

–Falleció Korey Cunningham, exjugador de la NFL a sus 28 años

–Sale del retiro: Rubens Sambueza jugará en la Kings League