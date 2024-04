“Lo planeé hace meses”: Ryan García revela que su locura fue actuada

El peleador estadounidense con raíces mexicanas, Ryan García, sorprendió a todos sus seguidores y conocedores del boxeo mundial al revelar que la supuesta locura que mostró fue realmente un plan que ideó con meses de anticipación para generar mucha más expectativa y emoción con respecto al combate que iba a protagonizar contra el también estadounidense Devin Haney y que terminó ganando tras una impresionante actuación en el cuadrilátero.

Durante las semanas previas al enfrentamiento de ambas figuras Ryan García se dedicó a actuar de manera muy extrañas en público y por medio de las redes sociales que incluso generado preocupación y crítica entre los vinculados al pugilismo internacional al considerar que se encontraba al borde de un colapso mental; a pesar de esto durante el combate cambió totalmente y se mostró enfocado y determinante en cada uno de los golpes que realizó para alcanzar la que podría ser la victoria más importante de su carrera por vencer con decisión mayoritaria a Devin Haney.

“Mi camarógrafo y yo tenemos grabado un video desde hace meses donde yo decía lo que iba a hacer. Yo decía que me iba a asegurar de que todos creyeran que me estaba volviendo loco. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer como El Gran Escape. Tengo todo eso documentado. Lo planeé desde hace muchas semanas y meses”, expresó el peleador durante una entrevista ofrecida para PBD Podcast en la que decidió contar todo lo ocurrido sobre este duelo.

Ryan García, boxeador de ascendencia mexicana. Crédito: AP

“No sé cómo se me ocurrió esa idea, honestamente. Simplemente un día decidí hacerlo, y e ir hasta el final con eso. Y no iba a ceder ante nadie. En todos los podcasts actuaba de forma errática, como loco. Hacía gestos con mi nariz, y decía que solo era un tic. Hacía de todo. Lo que sí fue cierto es que bebí durante el campamento algunas veces, porque me gusta beber”, agregó Ryan en sus declaraciones.

Confiado en engañar a sus rivales

Ryan García también aseguró que esta es una estrategia que puede seguir aplicando contra los diferentes rivales que tenga para el futuro al considerar que tiene una gran cantidad de personalidades cambiantes y esto le permite poder afectar el punto de vista de las persona.

“Puedo volver a engañarlos a todos. Puedo jugar ahora el papel del súper disciplinado, o quizás actuar aún más loco, llevarlo un paso más lejos, o aparentar que llevo todo un paso más lejos. No sé”, resaltó.

“Cualquiera que prestara atención, podía verme entrenando, me veía en forma. No te puedes ver en forma sin entrenar. Eso es imposible. Pero es culpa de la gente. Ellos me subestimaron, quizás por todo lo que veían en las redes sociales, y es en que redes sociales tú puedes hacer que todo parezca de cierta forma. Ellos se engañaron a sí mismos”, concluyó García.

