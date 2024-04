Aleska Génesis se deslinda de Alana Lliteras mientras la gente vota por un nuevo eliminado en ‘La Casa de los Famosos 4’

Nuevamente, Aleska Génesis criticó a su compañera Alana Lliteras, con quien ha tenido intensas discusiones dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’.

Aunque se reconciliaban y todo tomaba su curso, en esta oportunidad la modelo venezolana se ha mostrado firme y por eso le confesó a Rodrigo Romeh que se siente cansada de su compañera de cuarto, algo que también le dijo hace poco a Paulo Quevedo.

“Es una niña”, comentó acerca de la actitud de alguien a quien ha mencionado en varias ocasiones como su amiga. Sin embargo, hay varias cosas que le molestan, como por ejemplo, que se suba a su cama con los pies sucios o sin permiso. “Yo no haría eso”, añadió.

“Hay ciertos espacios de respetos, yo no me metería a la cama de Melaza y lo amo, es mi hermano, pero no me metería a la cama de Melaza nunca”, dijo acerca de algo que ha hecho que tampoco le ha gustado.

Aleska Génesis explicó que siente de parte de Alana algo de rivalidad por la amistad del expelotero dominicano.

“Incluso ella se ponía brava, cuando yo me sentaba al lado de él, ella ponía caras y cosas”, dijo.

“¿Cómo es posible que yo sienta más tensión con ella que con Cristina? Estoy sintiéndolo ahorita”, afirmó.

“Yo lo he notado en todas las fiestas, pero como estaba conmigo, no le hacía caso”, dijo la modelo, quien explicó que ahora que está esa situación si lo siente más pesado.

Luego, Rodrigo Romeh le dijo que sí es evidente que algo pasa entre ellas, pues en la fiesta del viernes notó que Alana intentó llamar la atención.

“Lo que me estaba tapando, se me quitó, estoy viendo todo, y ese tipo de personas está mucho contigo, que te imitan, o te odian”, afirmó la ex de Nicky Jam, quien insistió en que Alana quiere competir con ella.

Afirmó que no puede justificarla por la edad porque para algunas cosas es madura. “Por ese mismo tema de que como soy la más grande, le llevo muchos más años, trataba de educar, ceder, pedirle disculpas, me hastié tanto que ahorita no hay un punto medio, ya rechazo la situación”.

