Insólito: Entrenador de Gremio pide a sus jugadores abandonar el campo tras roja a Diego Costa

El fútbol brasileño vivió un momento insólito y de mucha tensión este sábado durante el partido en el que Bahía derrotó a Gremio por 1-0. Y es que el entrenador del equipo de Porto Alegre, Renato Gaucho, pidió a sus jugadores suplentes que se encontraban en el banquillo, abandonar el campo cuando aún faltaban unos cinco minutos para el final del encuentro.

Con el resultado 1-0 a favor de los locales, Gaucho decidió sustituir a Diego Costa al minuto 72, sin embargo, el jugador fue expulsado por el árbitro principal mientras se encontraba en la banda. Esto desató la molestia del entrenador, que inmediatamente tuvo una reacción inesperada para todos.

El técnico ordenó a su equipo abandonar el campo para mostrar el descontento con la decisión del juez principal. Pero eso no fue todo, sino que el propio dirigente abandonó el campo con sus jugadores suplentes, dejando solos a los 11 que se encontraban en el campo intentando sacar un empate, aunque esto no fue posible.

Que é isso, Renato? Expulso, técnico do Grêmio fica furioso e manda todos os jogadores do banco de reservas saírem de campo junto com ele. pic.twitter.com/MAhqcK5XUq — ge (@geglobo) April 28, 2024

Tras finalizar el encuentro, Renato Gaucho se tomó el tiempo para explicar la razón que tuvo para reaccionar de esa manera, dejando saber que todo lo hizo para proteger a lo jugadores que se encontraban en el banquillo.

“Dejé el equipo para que no me expulsaran y nadie más fuera expulsado. El señor Jailson Macedo Freitas es el director de arbitraje de la Federación de Bahía. Estuvo donde no podía estar, del lado del cuarto árbitro. El cuarto árbitro no vio nada, fue él (Jailson) quien dijo que vio a Diego decir algo”, expresó el entrandor.

“Estaba en un lugar donde no podría haber estado y Diego no dijo nada en absoluto. ¿Quiere entonces que deje a mis jugadores para que sean expulsados o que me expulsen yo mismo? Eso no es posible”, agregó.

Además de la expulsión de Costa, hubo gran cantidad de amonestados: Walter Kannemann, Gabriel Xavier, Éverton Ribeiro, Rogério Ceni, Dodi, Gustavo Nunes y Rodrigo Ely.

Actualmente, el Gremio no atraviesa un buen momento. Y es que se ubica último de su grupo en la Copa Libertadores, mientras que en el torneo brasileño, se encuentra en la última posición de la tabla. Para la próxima fecha, el conjunto de Porto Alegre recibirá a Criciúma.

