Inteligencia estadounidense concluye que Putin no ordenó la muerte del líder opositor Navalny

Agencias de Inteligencia estadounidenses determinaron que el presidente ruso, Vladimir Putin, probablemente no ordenó la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. La información fue revelada el sábado por varios medios locales.

A pesar de las conclusiones oficiales, autoridades estadounidenses no han podido proporcionar una explicación definitiva sobre las circunstancias alrededor de su fallecimiento, que se produjo en febrero de este año.

El informe, que según The Wall Street Journal ha sido distribuido a varias agencias gubernamentales estadounidenses, no exime a Putin de toda responsabilidad. No obstante, el informe afirma que Putin no ordenó directamente matar a Navalny.

Los servicios penitenciarios rusos destacaron que Navalny, de 47 años, murió luego de sentirse mal durante un paseo en la prisión donde estaba recluido. El líder opositor terminó muriendo pese a los intentos de los servicios médicos por reanimarlo durante más de media hora.

Navalny fue trasladado desde una prisión en la región de Vladimir en diciembre pasado, a menos de 200 kilómetros de Moscú, hasta una prisión en Jarp, en el círculo polar ártico, cerca de la cordillera de los Urales.

Por su parte, el presidente Joe Biden responsabilizó directamente a Putin tras la muerte de Navalny, e impuso varias sanciones a Rusia en represalia.

“No sabemos exactamente qué ha pasado, pero no hay duda de que la muerte de Navalny es consecuencia de algo que hicieron Putin y sus matones”, declaró Biden cuando le consultaron si creía si la muerte del líder opositor era un asesinato.

Navalny venía de sobrevivir a un intento de envenenamiento con el agente químico Novichok en 2020. Su salud fue motivo de creciente preocupación después de que se declarara en huelga de hambre entre marzo y abril de 2021.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– Antony Blinken viaja a China para tocar temas de interés bilateral y situación geopolítica

– Rusia: Putin arresta a su viceministro de Defensa por presunta corrupción

– Polonia afirma que está lista para albergar armas nucleares en su territorio