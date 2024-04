Thomas Tuchel ya piensa en su duelo contra el Real Madrid: “Ancelotti es una leyenda” 

El director técnico del Bayern Múnich, Thomas Tuchel, ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre la preparación del equipo para el duelo que tendrá este miércoles contra el Real Madrid en la semifinal de la Champions League y en la que buscarán seguir con vida ante uno de los equipos más fuertes del torneo; en sus palabras destacó la labor realizada por el entrenador italiano Carlo Ancelotti para poder mantener a su equipo en el más alto nivel.

En sus palabras el estratega destacó que será un duelo bastante complicado el que tendrán contra el Bayern Múnich y aseguró que deberán aplicar el mejor rendimiento posible para poder hacerle frente al peso de la camiseta del Real Madrid para poder lograr la victoria y así arrancar de manera positiva la llave de semifinal.

“La táctica es solo una parte del juego, hay que encontrar un buen balance y darle un plan y soluciones a los jugadores. Para enfrentarte al Madrid debes tener todo el paquete completo. Debes forzar la suerte. Debemos proponer cosas a los jugadores, una mezcla entre disciplina y al tiempo una libertad para que los futbolistas se suelten. Y tenemos también experiencia”, expresó el estratega de los teutones.

“Su forma de ser, su currículum y su experiencia le convierten en una especie de padre para sus futbolistas. Cada cual tiene que ir por el camino del que esté convencido. No creo que lo único que haga sea elegir a once jugadores y ya. Lo que hace no es un juego de azar. Nos vamos a centrar en el contenido, ofrecer soluciones fáciles y jugar con cierta libertad. Puede ser un breve momento el que nos lleve a la cresta de la ola y eso es lo que trataremos de aprovechar. Creo que nosotros también tenemos algo de experiencia”, dijo sobre Ancelotti.

Con respecto al desempeño de su plantilla, Tuchel detalló que todavía no conoce la lista de jugadores que estarían completamente recuperados de su lesión para enfrentar al Real Madrid, aunque destacó la mejoría de Laimer para poder decir presente en este encuentro.

“No lo sé al cien por cien. Tenemos que esperar a conocer los resultados de las últimas pruebas. Laimer pinta bien, ya veremos qué pasa con el resto. Paciencia. Creo que es demasiado pronto para De Ligt y Upamecano. En cuanto a Jamal y Leroy será una decisión de última hora”, resaltó.

“Son dos finales anticipadas. Y propondré un once de una final. No alinearemos a jugadores que no estén para 90 minutos. No pensaré en la vuelta porque pueden pasar muchas cosas en la ida que sean determinantes para el segundo partido. Haremos todo lo posible para ganar y ya habrá tiempo para pensar en la vuelta”, concluyó el estratega.

