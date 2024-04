Zuria Vega revela qué siente al ver a Alberto Guerra junto a Madonna

Luego de que Alberto Guerra posó en la portada de Vogue junto a Madonna y fue invitado para subir al escenario en uno de los conciertos que ofreció la cantante en Ciudad de México, Zuria Vega reveló qué siente al ver a su marido junto a una leyenda de la música.

En un encuentro con la prensa, la actriz aseguró que se siente sumamente orgullosa de haber sido testigo del momento tan especial profesionalmente hablando que atraviesa su pareja y negó sentir celos, como se ha rumoreado en redes sociales.

“No inventen, ¿a quién le va a dar celos Madonna? Bueno, no sé, a mí hasta la pregunta me da risa. Me da felicidad y muchísimo gusto. Obviamente, nosotros siempre somos los primeros en saber qué se va a hacer laboral y personalmente. Yo estaba muy emocionada de que la gente lo viera, de ir al concierto. Madonna, más allá de ser un ícono musical, ha sido un ícono social y culturalmente hablando”.

“Estoy muy contenta, como se lo dije a él, y creo que más allá de lo que se ve, es una experiencia para él que debe atesorar con muchísimo agradecimiento”, dijo Zuria.

Para finalizar, la actriz recordó la velada que ella y su esposo compartieron al lado de la “Reina Del Pop” en un club privado de la Ciudad de México luego del éxito de la cantante en los cinco conciertos que ofreció en el Palacio de los Deportes.

Famosos que fueron invitados a los conciertos de Madonna en CDMX

En cada uno de los conciertos que Madonna brindó en la Ciudad de México como parte de su gira The Celebration Tour, la intérprete subió al escenario a un famoso diferente para que la acompañaran en cada una de sus cinco presentaciones.

Como parte del primer show que la cantante ofreció, estuvo acompañada por Guillermo Rodríguez, conocido por aparecer en los sketches del programa “Jimmy Kimmel Live!”, para el segundo concierto su invitado fue el actor cubano Alberto Guerra, la tercera invitada fue Wendy Guevara, durante la cuarta presentación que Madonna hizo en la capital, fue la conocida drag queen de Nueva York, Pixie Aventura, y para cerrar con broche de oro sus presentaciones en la CDMX, una de las grandes sorpresas fue la aparición de la actriz Salma Hayek, quien además cautivó al público al presentarse caracterizada de Frida Khalo.

