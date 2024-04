EE.UU. se opondrá a una ofensiva israelí en Rafah que no contemple preocupaciones humanitarias

Estados Unidos afirmó este martes que se opone a cualquier acción militar israelí en Rafah que no aborde las preocupaciones humanitarias en la región, donde más de 1,4 millones de gazatíes han buscado refugio tras ser desplazados durante el conflicto.

Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado, afirmó que el gobierno estadounidense aún no ha visto un plan creíble por parte de Israel para resolver las preocupaciones del presidente Joe Biden sobre una posible ofensiva en Rafah.

Señaló, en una conferencia de prensa citada por la agencia de noticias Efe, que “cualquier operativo que no aborde estas preocupaciones, no tiene cabida” para la administración demócrata, pero no dio detalles sobre las medidas específicas que esperan que Israel tome para proteger a la población civil.

Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró su determinación de lanzar una campaña militar en Rafah, ya sea que se alcance un acuerdo de tregua con Hamás o no.

Benjamín Netanyahu: “Entraremos en Rafah con o sin acuerdo”

Durante una reunión con familiares de secuestrados y víctimas de ataques anteriores, afirmó: “Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás allí, con o sin acuerdo”.

Estas declaraciones se dieron en medio de la evaluación por parte de Hamás de la última propuesta de tregua de los mediadores en El Cairo, que contempla un alto el fuego de 40 días y la liberación de miles de presos palestinos a cambio de rehenes en Gaza.

El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró su compromiso de alcanzar un acuerdo para un cese al fuego, aunque se abstuvieron de comentar sobre posibles escenarios futuros.

Mientras tanto, organizaciones internacionales y gran parte de la comunidad internacional advierten sobre las catastróficas consecuencias humanitarias que una ofensiva en Rafah podría causa. Eso, afirman, exacerbaría aún más la crisis en Gaza, donde la población enfrenta escasez de alimentos, agua potable y servicios sanitarios.

Cerca de 1,4 millones de gazatíes se encuentran en riesgo de hambruna y carecen de servicios básicos en medio de un conflicto que ha cobrado miles de vidas en más de 200 días de ofensiva.

Hamás evalúa la última propuesta

Las declaraciones de Benjamín Netanyahu también coincidieron con el análisis de la última propuesta de tregua de los mediadores en El Cairo por parte de Hamás, que incluye un alto el fuego de 40 días y la liberación de miles de presos palestinos a cambio de rehenes en Gaza, según informes israelíes citados por la agencia de noticias.

El primer ministro israelí reiteró el compromiso de Israel de alcanzar los objetivos establecidos en los casi siete meses de conflicto, que incluyen devolver a los rehenes, desmantelar la fuerza militar de Hamás y eliminar la amenaza que representa Gaza para Israel.

Algunos ministros ultraderechistas de la coalición de gobierno israelí han sugerido que podrían retirar su apoyo al gobierno de Netanyahu si este no aprueba la operación en Rafah, para la cual el Ejército israelí diseñó un plan de ofensiva a finales de febrero.

